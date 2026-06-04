◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）

巨人が２試合連続逆転勝ち。オリックス戦のカード勝ち越しを決めた。

３点を追う８回、丸が椋木から劇的な代打逆転満塁本塁打を放った。この日は長嶋茂雄さんの一周忌。右翼席後方の長嶋さんがほほえむセコムの看板に向かって白球が飛んだ。

巨人はこれでセ・リーグ最多の今季１３度目の逆転勝ちで、開幕から５４試合２９勝２５敗の貯金４。シーズン前半から、後で振り返っても「今年ベスト」と言えるような劇的な展開、名場面が続出している。

ここまでの巨人逆転勝ちは以下の通り。

▼３月３１日：中日戦５〇２（バンテリンＤ） 先制されるも同点の９回２死満塁、田中瑛の代打・丸が藤嶋から決勝の右越え３点適時二塁打。

▼４月４日：ＤｅＮＡ戦８〇４（東京Ｄ） 初回に３点先制されるも３回に泉口２ラン、２―４の４回に増田陸２ランで同点。５回に岸田の犠飛で勝ち越し。

▼４月５日：ＤｅＮＡ戦３〇２（東京Ｄ） １点を追う７回２死二、三塁で井上の代打・大城が伊勢から逆転３ラン。

▼４月８日：広島戦２〇１（マツダ） １点を追う９回無死二塁、泉口が中崎から右翼ポール際に逆転２ラン。

▼４月１４日：阪神戦４〇３（甲子園） １点を追う８回２死、大城がモレッタから同点ソロ。９回に松本が岩崎から決勝適時打。

▼４月２１日：中日戦２〇１（長野） １点を追う７回無死二、三塁で平山が金丸から決勝の逆転中前２点適時打。平山プロ初打点。

▼５月１０日：中日戦９〇４（バンテリンＤ） １点を追う６回２死二、三塁で浦田がメヒアから逆転２点三塁打。浦田は９回にも２点二塁打を放ち４打点。

▼５月１２日：広島戦５〇３（岐阜） １点を追う７回に平山の適時打で同点。９回無死一塁、佐々木が中崎からサヨナラ２ラン。

▼５月１３日：広島戦４〇２（福井） １点を追う１２回１死一、二塁で坂本が遠藤から逆転サヨナラ３ラン。坂本は通算３００号達成。４時間４３分の大熱戦。

▼５月１６日：ＤｅＮＡ戦４〇３（東京Ｄ） ２点を追う３回に大城、キャベッジの適時打で同点。７回１死一、三塁でダルベックの投ゴロで平山が本塁ヘッドスライディング好走塁で勝ち越し。

▼５月２７日：ソフトバンク戦５〇１（東京Ｄ） １点を追う３回にキャベッジ、丸、松本、戸郷の４連打など打者１１人５得点で逆転。

▼６月２日：オリックス戦３〇２（東京Ｄ） １点を追う２回にキャベッジが逆転２ラン。

▼６月３日：オリックス戦５〇４（東京Ｄ） ３点を追う８回に丸が代打逆転満塁本塁打。