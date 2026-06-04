阪神は3日、パ・リーグ首位の西武相手に2-3で敗れた。両軍とも投打のバランスが優れ、上位争いをしているが、最も大きな違いは助っ人の活躍度だ。

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西武は4番のネビンがこの日、先制の10号本塁打を放つなど、打率.337、10本塁打、20打点と活躍。新外国人外野手のカナリオも、5月は打率.322、6本塁打、15打点と急上昇し、打線を牽引している。

一方、阪神の外国人選手で一軍戦力になっているのは、抑えのドリスくらい。今季獲得した新助っ人は軒並み低調だ。

遊撃レギュラー候補として獲得したディベイニーは4試合で打率.167、0本塁打、0打点。投手も先発のルーカスが3試合で0勝2敗、防御率5.52で、一軍出場なしのラグズデールは5月21日に一軍登録されたものの、登板機会なく再び降格。救援のモレッタは17試合で2勝2敗5ホールドながら、14イニングで自責点11の防御率7.07と散々で、去る1日に二軍落ちした。

「メジャー経験のある藤川球児監督は就任前のフロント時代に、外国人選手の獲得調査に携わっていた。実際に渡米して視察したこともあるほどです。今季獲得した選手も当然、藤川監督がつぶさにチェック。お眼鏡にかなった選手なのですが、まったく戦力になっていないのが現状です」

その阪神は新外国人投手として、左腕のアンダーソン・セベリーノ（31=前メッツ3A）の獲得調査を行っているという。この日、サンスポが報じた。

今季は3Aでリリーフとして18試合に登板、2勝0敗5セーブ、防御率1.31ながら、5月30日に事実上の戦力外となるDFAに。今季は20回3分の2で11四球、22年は3Aで30回を投げて42四球と、制球難に苦しんだ過去がある。

最終的に誰を取るにせよ、過度な期待は禁物か。

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助っ人の不発は、藤川監督の失態とも言える。では、これが他の首脳陣の責任だったらどうなっていたのか。藤川監督は独善的な性格としてチーム内で恐れられ、他人の失敗にはことさら厳しい態度を取るという。いったいどういうことか。その一端が垣間見える「コーチ吊るし上げ事件」とは――。●関連記事 【もっと読む】阪神・藤川監督、選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」 では、それらについて詳しく報じている。