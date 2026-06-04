石川さゆり、島倉千代子に憧れて歌手に!?「あんなキラキラした明かりの中で歌ってらっしゃる島倉千代子さんがすごく美しくて」

石川さゆり、島倉千代子に憧れて歌手に!?「あんなキラキラした明かりの中で歌ってらっしゃる島倉千代子さんがすごく美しくて」