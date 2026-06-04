土屋アンナ、DIYで“大改造”した自宅を公開「ちょー素敵」「最高の仕上がり！」 家族＆7匹の犬猫と暮らす部屋を“理想の空間”へ
4児の母で俳優・モデルの土屋アンナ（42）が、4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。多くの犬や猫と共生する自宅を“大改造”したことを報告し、わが子や友人たちと協力しながらDIYで“リフォーム”する様子や、完成した部屋を披露した。
【動画】「ちょー素敵」「最高の仕上がり！」土屋アンナがDIYで自宅を“大改造”する様子
冒頭で土屋は「これが現実です」と語り、動物たちによってボロボロにされたソファーや、愛犬が掘り進めて穴が開いた床など、7匹の犬猫と暮らす家庭ならではのリアルな住環境を赤裸々に公開した。
不要な家具を搬出するところから始まった作業は、現場に集まった気心の知れた友人たちの助けを借りて、本格的なDIYへと発展した。
作業のハイライトとなったのは、広範囲におよぶ“壁の塗り替え”。土屋は、家族や仲間と素手を使って壁材を丁寧に広げていった。不慣れなマスキング作業に苦戦する場面も見られたが、まさに“手作業”で味のある壁面に仕上げた。
また、床の補修作業では、愛犬が激しく噛み砕いた箇所に補修材を流し込み、平らにならすという細かな作業にも挑戦。
さらに、子どもたちが海で拾ってきた貝殻を壁のデザインの一部として埋め込むなど、プロの業者には出せない、家族の思い出を刻む工夫も凝らされた。
作業が終わり、土屋は「なんかみんなの家になったね」と感慨深げ。自身が憧れていた友人宅の雰囲気に近づけることができたといい「めっちゃうれしいでーす！」と喜んでいた。
この動画に対し、ファンからは「ちょー素敵なアンナちゃん一家と仲間たち」「リノベ、マジで綺麗すぎ＆カッコよすぎ！最高の仕上がり！」「最高のママだね」など、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「ちょー素敵」「最高の仕上がり！」土屋アンナがDIYで自宅を“大改造”する様子
冒頭で土屋は「これが現実です」と語り、動物たちによってボロボロにされたソファーや、愛犬が掘り進めて穴が開いた床など、7匹の犬猫と暮らす家庭ならではのリアルな住環境を赤裸々に公開した。
作業のハイライトとなったのは、広範囲におよぶ“壁の塗り替え”。土屋は、家族や仲間と素手を使って壁材を丁寧に広げていった。不慣れなマスキング作業に苦戦する場面も見られたが、まさに“手作業”で味のある壁面に仕上げた。
また、床の補修作業では、愛犬が激しく噛み砕いた箇所に補修材を流し込み、平らにならすという細かな作業にも挑戦。
さらに、子どもたちが海で拾ってきた貝殻を壁のデザインの一部として埋め込むなど、プロの業者には出せない、家族の思い出を刻む工夫も凝らされた。
作業が終わり、土屋は「なんかみんなの家になったね」と感慨深げ。自身が憧れていた友人宅の雰囲気に近づけることができたといい「めっちゃうれしいでーす！」と喜んでいた。
この動画に対し、ファンからは「ちょー素敵なアンナちゃん一家と仲間たち」「リノベ、マジで綺麗すぎ＆カッコよすぎ！最高の仕上がり！」「最高のママだね」など、さまざまな反響が寄せられている。