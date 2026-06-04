投資家の桐谷さん、毎回買うカルビーのポテトチップス味に注目「好きなのかな？」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。毎回購入するカルビーのポテトチップスの味がネット上で話題になっている。
【写真】気になる！桐谷さんが毎回買うカルビー「ポテトチップス」の味
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「うどんを食べたのは6月迄の優待の残高を確認する為。去年12月はうっかり2000P弱失効 一昨日、近くにサミットパークシティ中野店が開店したので歩いて行ってみました」と買い物を紹介。
続けて「2色パンが69円+税の特価 一品だけでは恥ずかしいので合計4点買いました。支払いはデジタルギフトの優待で貰ったdポイント」と伝えた。
購入した物は、焼き芋や菓子パン、ミニトマト、そしてカルビーの「ポテトチップス」（のりしお）で、桐谷さんは先日もカルビーのポテトチップスのりしお味を購入しており、ネット上では「ポテチはまだ白黒カラーになってないんですね」「桐谷さん、のりしお好きなのかな？」「たまに食べるのりしおは非常に美味しいですね」「ポテチがまだカラー印刷なのに目がいっちゃいました」などと反応している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんが毎回買うカルビー「ポテトチップス」の味
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「うどんを食べたのは6月迄の優待の残高を確認する為。去年12月はうっかり2000P弱失効 一昨日、近くにサミットパークシティ中野店が開店したので歩いて行ってみました」と買い物を紹介。
購入した物は、焼き芋や菓子パン、ミニトマト、そしてカルビーの「ポテトチップス」（のりしお）で、桐谷さんは先日もカルビーのポテトチップスのりしお味を購入しており、ネット上では「ポテチはまだ白黒カラーになってないんですね」「桐谷さん、のりしお好きなのかな？」「たまに食べるのりしおは非常に美味しいですね」「ポテチがまだカラー印刷なのに目がいっちゃいました」などと反応している。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。