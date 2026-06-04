市村正親＆篠原涼子の長男・市村優汰、ロレックスなど“高級ブランド”が並ぶ“セレブショット”に反響「ブランドの多さに圧倒」
俳優・市村正親（77）と元妻で俳優・篠原涼子（52）の長男・市村優汰（18）が2日、自身のインスタグラムを更新。ハイブランドのショップ袋が並ぶ“セレブショット”を公開した。
【写真】「素晴らしくて完璧」市村正親＆篠原涼子の長男が公開した“圧巻のセレブショット” ※5枚目
優汰は投稿でハイブランドに身を包んだコーディネートを披露し、全身を捉えたショットや車内で撮影したワイルドな雰囲気漂うショットなど複数枚の写真を披露している。
最後には、ロエベ、クロムハーツ、バレンシアガ、ルイ・ヴィトン、ロレックスなどの高級ブランドのショッピングバッグや高級時計を並べた圧巻の写真を公開し、コメント欄には「かっこいい」「素晴らしくて完璧」「ブランドの多さに圧倒」「いけめん」などと、セレブな生活ぶりに反響が集まっていた。
【写真】「素晴らしくて完璧」市村正親＆篠原涼子の長男が公開した“圧巻のセレブショット” ※5枚目
優汰は投稿でハイブランドに身を包んだコーディネートを披露し、全身を捉えたショットや車内で撮影したワイルドな雰囲気漂うショットなど複数枚の写真を披露している。
最後には、ロエベ、クロムハーツ、バレンシアガ、ルイ・ヴィトン、ロレックスなどの高級ブランドのショッピングバッグや高級時計を並べた圧巻の写真を公開し、コメント欄には「かっこいい」「素晴らしくて完璧」「ブランドの多さに圧倒」「いけめん」などと、セレブな生活ぶりに反響が集まっていた。