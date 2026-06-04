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M-1グランプリ2021王者の錦鯉と、2023準優勝のヤーレンズ。地下ライブ時代から10年以上の付き合いがある二組が、6月1日（月）放送の「ツギハギ～ヤーレンズのダダダ団！」（ABCラジオ）で共演を果たした。昔の思い出からお互いの変化まで、積もる話に花が咲くなか、錦鯉・長谷川雅紀にまつわる驚愕のエピソードが次々と飛び出し、スタジオは笑いと衝撃に包まれた。

「関東の芸人ってこんな変な人いっぱいいるんだ」

――2組の最初の出会いは、12年ほど前。

楢原：地下ライブで。僕らが大阪から出てきて、初めて関東の芸人さんとちゃんと絡んだのが、錦鯉さんとかが出てるライブだったんです。

出井：虹の黄昏とかもいて。

楢原：そうそう。だから「関東の芸人ってこんな変な人いっぱいいるんだ、怖いんだけど」って思いました。

渡辺：変な芸人が集まってたもんな、あそこはな。

楢原：関西にいたときも変な人はいたんですけど、やっぱり「大阪吉本」っていう、ちゃんとした流派に則った変な人が多かった。でも、そこで初めて何流でもない、変なやつに出会って。

渡辺：そうそう、信念持った変なやつね。格闘技の大会に村でただ喧嘩が強いやつがでてきたみたいな。

楢原：錦鯉さんを初めて見たときも、ヒーロー…じゃなくて、アイドルのネタかな。「ガラスの10代」の。

長谷川：よく、覚えてんな。

楢原：当時、お二人とも細くて白と黒のスーツ着てて・・・でも見た目がおじさんじゃない？だから「これ、カタギじゃねえな」って。震え上がりました、怖えって。名前もね。

渡辺：俺らほど真っ当にね、お笑い道突き進んでる人いないよ、本当に。

長谷川：キラキラした目でまっすぐに。

楢原：いや、キラキラはしてるけど。

「カメラフォルダが全部“出井”ちゃんの写真になっちゃう」

――長年の付き合いだが、長谷川さんが人の名前をなかなか覚えられないという話が…

楢原：このラジオでも言ったんですけど、僕が雅紀さんにご飯に連れてってもらったとき、「こうやって楢原と久々に会えるのもうれしいしさ。ところでさ、“いで“ちゃんは元気？」って。

出井：ひどいよ、さすがに。雅紀さん。

長谷川：…そ、それは泣くよね。でも俺、そん時逆立ちしてたから。

出井：あ、そういうこと？！

楢原：ひどいですよ。で、この前、錦鯉さんの北海道の番組「錦鯉が行く！のりのり散歩」に呼んでもらったんですけど、そのロケのときも、雅紀さんがバーベキューの写真を撮ろうとしてたから、僕が邪魔するノリでカメラの前でピースとかしてたんですよ。そしたら雅紀さんが「もう勘弁してよ。カメラフォルダがさ、もう全部“でい”ちゃんの写真になっちゃうじゃん」って。

一同：え。

楢原：で、僕が「俺、楢原なんだけど」って言ったら、「いや、それはさ、ずるいよ」って。

渡辺：ずるいってなんだよ。

出井：ひどいですよ、ほんとに。

楢原：もう、“でい”と“いで”のコンビになってるんだから。いつの間にか僕がいなくなって。

長谷川：いや、ほんとに名前がちょっとやばいのよ。顔は出てるんだけど。

渡辺：顔もなんか怪しいけど。

長谷川：この前、究極だったのが、奥さんの名前を聞かれて「えっと、えっと…」って出なかったんだから。やばいでしょ？

40代になるヤーレンズへのアドバイスは、「歯」

――もうすぐ40代になるヤーレンズのお二人に、先輩からのアドバイス。

渡辺：ほんと、隣で見てて思ったのは、絶対「歯」だと思う。

楢原：歯ですか。

渡辺：歯だけ大事にしとけば、あとなんとかなるよ。

楢原：やっぱり歯が入って変わりました？

渡辺：変わった変わった。ちゃんと栄養摂れるようになってさ。ほんとガリガリだったから

長谷川：やっぱ、丸のみだったから、食レポに行ってもどんな食べ物だろうと「喉ごしがいいです」の一本槍で。

渡辺：揚げ物で言ってたもんね。

長谷川：18年ぶりに奥歯が入ったから、うれしくてさ、「懐かしいな～」と思ってほっぺたの内側噛んだんだよ。

渡辺：ライブ中に「お母さーん！」って叫んだときに、差し歯が飛んでったこともある。

長谷川：（コロナ禍で透明の）シートがあったから、お客さんの元には届かずに跳ね返ってきたけど。シートがなかったらお客さんの目に入ってたかもしれないし。

楢原：目には歯を？（笑）

楢原：その話、別の会場にいた僕らの楽屋にも「雅紀さんの歯がまた一本なくなったらしい」って伝わってきて、みんなで悲しくなりました。「もうなくなっちゃう、雅紀さんの歯」って。

長谷川：歯医者で型取るときに、また一本抜けちゃったからね。粘土みたいなやつに歯がくっついていっちゃって。

出井：歯茎よわ！

渡辺：痛くはないの？

長谷川：痛くない。もう神経が死んでるから。虫歯の痛みを鎮痛剤とかでごまかして、歯が溶けてなくなるまで放っておいたからね。

渡辺：すごいよ…。

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記事で紹介したトークの他にも、錦鯉の意外なファン層や下ネタの境界線など、さまざまな話題が飛び出した。全編はradikoタイムフリー（21時台パート／22時台パート）、「ヤーレンズのダダダ団！」公式YouTubeチャンネル、および各ポッドキャストで配信中。