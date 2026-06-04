大手コンビニエンスストアのファミリーマートが、男鹿市・潟上市・秋田市と地域活性化を目指す包括連携協定を結びました。



3日、ファミリーマートの北日本エリアの代表者と3人の市長が出席して協定の締結式が行われました。



協定では、それぞれの人的、物的資源を有効活用して住民サービスの向上や地域の活性化を目指します。





連携する分野は特産品の開発や観光振興、防災・減災など多岐にわたります。先行して協定を結んでいた潟上市ではこの春、市内の若者と醸造会社が共同でおにぎりを開発し、北東北3県のファミリーマート、約500店舗で期間限定で販売しました。大手コンビニチェーンが持つ商品開発のノウハウと販売網を生かした取り組みに、男鹿市の菅原広二市長も大きな期待を寄せています。男鹿市 菅原広二市長「水産業が非常に停滞しています。それでサーモンの養殖、タマカイの養殖をしていますし、そういうことを発信していけるブランドをつけていく、そういう意味合いだけでも非常に大きい」「加工品含めて振興になっていく、そういうことを期待しています。頼るだけじゃなくって一緒にやっていく」協定の締結は3つの市の沖合で進む洋上風力発電事業の地域共生策の一環です。事業に参加する伊藤忠商事がグループ企業のファミリーマートに協力を呼びかけたということです。