冨安帰還で初結成の“最強3バック”にGK鈴木彩艶「安定感は抜群」次なる課題は
日本代表DF冨安健洋(アーセナル)が5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦で2年ぶりの復帰戦を飾り、試合途中からDF板倉滉(同)、DF伊藤洋輝(バイエルン)との3バックを形成した。3-4-2-1のシステムを導入した24年6月以降、待ち望まれながらもなかなか揃わなかった“最強3バック”。W杯目前での集結には守護神のGK鈴木彩艶(パルマ)も「安定感は抜群だと感じた」と頼もしさを口にした。
鈴木にとって、守備陣の顔ぶれが変わることによる混乱はない。「僕的にはこの選手がこうだというのはあまり感じていない。今までの代表でもいろんな組み合わせでやってきたので」。アイスランド戦では前半13分までの出場となったDF吉田麻也ともピッチに立ったが、「2日間練習して試合に臨んだけど、そこまで久々に一緒にプレーするという感覚はなく、板倉選手、吉田選手も含めて今までどおり変わらずにプレーできた」という。
ただ、アイスランド戦の連係面には課題を残した。「練習の中で守備だけでなく、攻撃の部分でコミュニケーションを取って、連係を高めなきゃいけないというのを感じた。自分からうまくパスをつなげなかったので、守備の選手たちとの連係を高めたい」。3バックの3人も、彼らを後ろで支える鈴木も、守備だけでなく攻撃にも強みを持つ選手たち。さらにお互いの強みを活かすための問題意識だった。
「彼らはプレッシャーがかかっている中でもプレーできる選手だけど、プレッシャーがかかっている中で果たしてそのパスが有効になるかというのもあるし、プレッシャーがかかっているからこそ空いてくることもあるし、逆に相手のプレッシャーをかけてきた背中を取るパスを出すには味方のポジショニングも大事。(改善していくべきは)そこの細部のところかなと思っている」(鈴木)
能力の高い守備陣の連係向上は森保ジャパンの大きな伸び代。ここからW杯初戦オランダ戦まで対外試合は組まれていないが、「練習の中でのゲームのレベルが高いのでそこまで心配していない。逆にチームでやる時こその難しさがあるので、そういった意味で紅白戦の中でいい試合ができる」と連係向上を深められる期間を前向きに受け止め、W杯仕様の堅守を構築していく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
ただ、アイスランド戦の連係面には課題を残した。「練習の中で守備だけでなく、攻撃の部分でコミュニケーションを取って、連係を高めなきゃいけないというのを感じた。自分からうまくパスをつなげなかったので、守備の選手たちとの連係を高めたい」。3バックの3人も、彼らを後ろで支える鈴木も、守備だけでなく攻撃にも強みを持つ選手たち。さらにお互いの強みを活かすための問題意識だった。
「彼らはプレッシャーがかかっている中でもプレーできる選手だけど、プレッシャーがかかっている中で果たしてそのパスが有効になるかというのもあるし、プレッシャーがかかっているからこそ空いてくることもあるし、逆に相手のプレッシャーをかけてきた背中を取るパスを出すには味方のポジショニングも大事。(改善していくべきは)そこの細部のところかなと思っている」(鈴木)
能力の高い守備陣の連係向上は森保ジャパンの大きな伸び代。ここからW杯初戦オランダ戦まで対外試合は組まれていないが、「練習の中でのゲームのレベルが高いのでそこまで心配していない。逆にチームでやる時こその難しさがあるので、そういった意味で紅白戦の中でいい試合ができる」と連係向上を深められる期間を前向きに受け止め、W杯仕様の堅守を構築していく構えだ。
(取材・文 竹内達也)