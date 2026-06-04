GK泣かせのW杯“新5秒ルール”…鈴木彩艶「(外に)ボールを割るのも一つの戦術になる」
日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)がモンテレイでの事前キャンプ初日の練習後、報道陣の取材に応じ、“キーパー泣かせ”の新ルールにも順応していく姿勢を見せた。
北中米W杯から導入される2026-27シーズンの競技規則では、「時間稼ぎ」を防止するルール改正が相次いでいる。W杯に備えて先行導入された5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦では、アイスランドの交代選手が10秒間以上の遅延を行ったため、交代選手のフィールドインが60秒間停止され、その間に日本代表が決勝点を決めるという事例が起きていた。
その他にもスローインやゴールキックを行うチームが「意図的に再開を遅らせている」と判断された場合、主審の5秒のカウントダウンを実施。カウントダウンが終わっても再開されていない場合、スローインは相手ボールのスローイン、ゴールキックは相手チームのコーナーキックに変更されるという新ルールも誕生している。
自軍のゴールキックが相手のコーナーキックに変更されるというのは、1点を左右する大きな出来事。アイスランド戦に先発から後半途中まで出場した鈴木も意識を欠かさずにプレーしていたという。
鈴木によると、5秒間のカウントは「聞いていたよりも急かされるというか、意外と早いなという感覚があった」とのこと。アイスランド戦でも「一回急いで蹴らなければいけないシーンがあった」といい、「最悪のコーナーキックになるというのだけは避けないといけない。仮に時間がなくなっても、すぐに蹴ってタッチラインを割るということも大事になるかなと思う」と展望した。
GKの時間稼ぎを巡っては昨年の前回改正時、「GKが手や腕でボールを保持できるのは8秒以内。違反すると相手CKが与えられる」という主旨の変更が行われていたが、鈴木は「8秒の時よりも気を使う」とのこと。なぜなら、今回の改正はチーム戦術への影響も避けられないためだ。
「後ろからつなぐチームで、CBがボールを持って、相手のプレッシャーを見てGKが上げて蹴るみたいなのがちょっと難しくなるんじゃないかなと感じるので、最初の判断のところが大事なのかなと思う」(鈴木)
2019年夏の競技規則改正以降、ゴールキックの際にペナルティエリア内に味方選手が入ることが認められて以降、ゴールキックにCBを組み込む戦術が隆盛。近年は相手のプレッシャーを見ながら、CBが短くパスを出してGKがロングキックを蹴ったり、逆にショートパスをやめて最初からロングキックを蹴ったりという駆け引きが生まれていたが、時間制限によってこの駆け引きに制約がかかる形だ。
もっともその一方、厳しい時間制限の中で緊急的な判断をする場合、鈴木のキック力は大きな武器にもなるはず。鈴木によると、すでに「準備ができていない状態で変に真ん中に落としてカウンターを食らうのが一番いけない。割り切って高いサイドで(タッチライン外に)ボールを割るというのも一つの戦術になるのかなと思う」と心構えは十分。「ピッチの中でもそういったシーンは『割っちゃったほうがいいよね』という話はしている。新ルールはこれから練習でもやっていくと思うので合わせていきたい」と対策を進めていく構えだ。
(取材・文 竹内達也)
北中米W杯から導入される2026-27シーズンの競技規則では、「時間稼ぎ」を防止するルール改正が相次いでいる。W杯に備えて先行導入された5月31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦では、アイスランドの交代選手が10秒間以上の遅延を行ったため、交代選手のフィールドインが60秒間停止され、その間に日本代表が決勝点を決めるという事例が起きていた。
自軍のゴールキックが相手のコーナーキックに変更されるというのは、1点を左右する大きな出来事。アイスランド戦に先発から後半途中まで出場した鈴木も意識を欠かさずにプレーしていたという。
鈴木によると、5秒間のカウントは「聞いていたよりも急かされるというか、意外と早いなという感覚があった」とのこと。アイスランド戦でも「一回急いで蹴らなければいけないシーンがあった」といい、「最悪のコーナーキックになるというのだけは避けないといけない。仮に時間がなくなっても、すぐに蹴ってタッチラインを割るということも大事になるかなと思う」と展望した。
GKの時間稼ぎを巡っては昨年の前回改正時、「GKが手や腕でボールを保持できるのは8秒以内。違反すると相手CKが与えられる」という主旨の変更が行われていたが、鈴木は「8秒の時よりも気を使う」とのこと。なぜなら、今回の改正はチーム戦術への影響も避けられないためだ。
「後ろからつなぐチームで、CBがボールを持って、相手のプレッシャーを見てGKが上げて蹴るみたいなのがちょっと難しくなるんじゃないかなと感じるので、最初の判断のところが大事なのかなと思う」(鈴木)
2019年夏の競技規則改正以降、ゴールキックの際にペナルティエリア内に味方選手が入ることが認められて以降、ゴールキックにCBを組み込む戦術が隆盛。近年は相手のプレッシャーを見ながら、CBが短くパスを出してGKがロングキックを蹴ったり、逆にショートパスをやめて最初からロングキックを蹴ったりという駆け引きが生まれていたが、時間制限によってこの駆け引きに制約がかかる形だ。
もっともその一方、厳しい時間制限の中で緊急的な判断をする場合、鈴木のキック力は大きな武器にもなるはず。鈴木によると、すでに「準備ができていない状態で変に真ん中に落としてカウンターを食らうのが一番いけない。割り切って高いサイドで(タッチライン外に)ボールを割るというのも一つの戦術になるのかなと思う」と心構えは十分。「ピッチの中でもそういったシーンは『割っちゃったほうがいいよね』という話はしている。新ルールはこれから練習でもやっていくと思うので合わせていきたい」と対策を進めていく構えだ。
(取材・文 竹内達也)