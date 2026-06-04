[高校サッカー・マン・オブ・ザ・マッチ][6.3 U-16IND CUP第1節 U-16日本代表 U-16コートジボワール代表 J ヴィレッジ全天候型練習場]16歳を迎えた今年4月2日に横浜FMのトップチームとプロ契約を締結。U-16日本代表の“エース”、FW 三井寺眞 (横浜FM)が“半端ない”アシストとゴールでチームを逆転勝ちへ導いた。三井寺は1-2の後半16分から3-4-2-1システムの2シャドーの一角として交代出場。ボールをキープし、周りを見ながらプレーすることを意識して試合に入ると、22分に自陣から単騎で相手PAまで持ち込み、コートジボワールゴールを脅かす。

後半29分、DFを2人、3人、4人と外して同点アシスト

後半32分、ターンして前を向くと、DFの股間を通すドリブル

後半32分には交代出場のFW三井寺眞(横浜FM)が左足シュートを決めて逆転

そして、29分、三井寺は右サイドでボールを受けると、抜群の加速力でDF2人の間へ割って入る。さらにシュートを警戒するDFを1人、2人と外し、「奥の方で(伊藤)航の方が自分よりいい立ち位置でシュート打てるポジションにいたので、あとは航に出して決めてくれた」。狭い局面を個の力でこじ開け、最後は冷静な判断で同点ゴールをアシストした。これでU-16日本代表は0-2から同点。試合を決めたのも三井寺だった。後半32分、敵陣中央で巧みにターン。そして、「(コートジボワールは)足長いチームだったんで、凄い股が空いてると自分の中で思っていた」と得意の股抜きでDFを抜き去る。一気にPAへ侵入し、最後は左足シュートをゴールへねじ込んだ。衝撃的な“股抜き弾”だったが、本人は「決め切れたは決め切れたんですけど、やっぱり(GKに)当たって入ったみたいな感じだったんで、そういうところは確実に四隅に決め切るっていうのは今後の課題として持っていきたい」とより高みを求める。それでも、1ゴール1アシストという結果を残したことについては、「短い時間でも結果を残したんで良かった」と前向きに捉えていた。三井寺は中学3年生だった昨年、“飛び級”でU-16インターナショナルドリームカップ第2節から追加招集されると、いきなり2試合連続ゴールを決めて注目度を高めた。その後も1歳年上の世代の代表チームに食い込んでいたが、今年5月のU17アジアカップメンバーから落選。前線の守備の強度などが不足していたと本人は分析している。今回は11月のU-17ワールドカップメンバー入りへのアピールの機会。誰よりも結果にこだわっている。間もなくA代表が参戦するワールドカップ北中米大会が開幕。“U-16世代のエース”三井寺は、A代表招集やワールドカップ出場までの日を一日でも早くしたいという思いを持っている。「自分もA代表の試合を見ていて、久保(建英)選手や堂安(律)選手、自分と同じ利き足の同じポジションの選手っていうのは凄く参考にさせてもらってるので、自分もA代表に呼ばれる日が来るのを少しでも縮めるためには、やっぱり堂安選手とか久保選手とか、世界で活躍してる選手にも追いつかないといけない。久保選手とかはもうこの年代から凄く海外でも注目されて活躍していたので、それを上回っていかないといけないなと思います」と力を込めた。A代表の中心選手である堂安や久保超えのために、16歳は目の前の1試合1試合に全力で向かっていく。横浜FMのプロサッカー選手としても、「覚悟は人一倍持ってないといけない」という注目レフティ。まずはU-16インターナショナルドリームカップ初戦で強烈なインパクトを残したが、フランス、アルゼンチン相手にも力を見せつけ、「得点王とMVPに」なって目標とする背中に近づく。(取材・文 吉田太郎)