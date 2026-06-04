「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、さいか屋<8254.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



同社は２日の取引終了後、保有不動産の潜在価値と中長期的な企業価値向上策に関する発表を行った。不動産の含み益を加味した１株実質純利益は約４１５円で、１日終値２１０円を大きく上回っていると同社は主張。総額８０億円規模の保有資産に対して最適な資産運用を実行するとともに、資本効率策を幅広く検討する方針を示した。発表を受け翌３日の同社株は急騰。同日にストップ高となった同社株は４日も一時ストップ高に買われる場面があった。急騰後の反動売りに対する警戒感が売り予想数の増加につながったとみられている。



出所：MINKABU PRESS