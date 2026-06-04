・ソフトバンクＧが一時１０％超す下げ、利益確定売りかさみ時価総額はトヨタが再び首位に

・イーソルは異色の上昇トレンド、フィジカルＡＩ領域での成長キャパシティーに着目

・千葉銀など地銀株の逆行高目立つ、日銀総裁「利上げ是非議論」と発言し物色意欲高まる

・三菱重が続伸し「赤三兵」示現、株価調整終了からリバウンド局面への移行を示唆

・フェローテクが切り返し急、決算説明会のＱ＆Ａ開示で業績上振れ期待膨らむ

・Ｗｅｌｂｙは一時Ｓ高、ＰＨＣＨＤ傘下企業と新たな協業を開始

・クオンタムＳは急反発、暗号資産ＥＴＨ売却しＡＩインフラストラクチャ事業の資金確保

・エディオンが急伸、ヤマダＨＤとの経営統合報道「検討は事実」とコメント開示

・ジーネクストはカイ気配、Ｇ－ＮＥＸＴ ＧＰＵクラウドの商談受付開始

・ＫｅｅＰｅｒがカイ気配スタートで戻り足鮮明、５月月次売上高は前年同月比５割増と急拡大



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS