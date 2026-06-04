４日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。３日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことや、前日に行われた日銀総裁の講演がタカ派的だったことが影響した。



中東情勢の先行き不透明感を背景に米原油先物相場が続伸し、インフレ懸念から米長期金利が上昇した流れが東京市場に波及。また、日銀の植田和男総裁が３日午後の講演で「利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある」と述べたことも重荷となり、債券先物は前日比１３銭安の１２８円８３銭で寄り付いた。売り一巡後はプラス圏に浮上する場面もあったが、原油高を通じた国内物価の上振れリスクなどが意識され買いは続かなかった。なお、きょうは流動性供給入札（対象：残存期間１１年超３９年未満）が実施される。



午前１１時の先物６月限の終値は、前日比４銭安の１２８円９２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．００５％高い２．６４５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS