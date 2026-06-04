センスが良い手土産に！ 台湾焼き菓子店「HOLIJI」が東京・中野区にオープン
【画像で見る】台湾の伝統菓子とフランス菓子のガレット技法を融合させた進化系スイーツ
ご飯もスイーツもおいしい台湾。現地での食べ歩きや夜市めぐりなどを楽しんだことのあるかたも多いのではないでしょうか？ 夜市で食べたローカルなスナックやご飯、そして甘くて優しい味のスイーツのおいしさに驚き、すっかり台湾の味のとりこになった人も多いことでしょう。日本にいても、ふとした瞬間に「あの味が恋しいな」と思うことってありますよね。
そんなペギーさんが監修する、待望の焼き菓子ブランドのショップ「HOLIJI（好日子）」が、2026年5月17日、東京・中野区にオープンした、との情報が。私も早速伺ってきました！
■幸運を呼ぶ「台湾風水」がちりばめられた癒やしの空間
「HOLIJI（好日子）」とは、台湾で"良い日々"、"めでたい日"を意味する言葉。特別な日やお祝いの時だけでなく、なんでもない日常にもそっと寄り添い、ふと気分が上向く瞬間を届けたい、という素敵な想いが込められているそうです。
このお店の特徴は、台湾風水のエッセンスが随所に詰め込まれていること。たとえば、お菓子の大きさや箱のサイズは、台湾の風水メジャー（文公尺）を使って「迎福（福を迎える）」や「大吉」といった縁起の良い長さにこだわって作られているんです。特別に台湾で作ってもらったという店内の棚の模様にも、「調和」「円満」「幸せ」「如意」という意味が込められているのだとか。 だからでしょうか、お店に一歩足を踏み入れると、とてもよい「気」が流れている感じがしました。お店にいるだけで、日々の慌ただしさを忘れて心に心地よい風が通り抜けるような、ほっと癒される不思議な空間です。
■手土産に喜ばれること間違いなし！ 新感覚の台湾スイーツ
もちろんお菓子もいただきました。看板商品の「フルーツガレット」は、台湾の伝統菓子である「パイナップルケーキ」をベースに、フランス菓子のガレット技法を融合させた進化系スイーツ。
フレーバーは「クラシックパイナップル」と、お茶の風味が豊かな「金萱茶×パイナップル」の2タイプがあります。食べてみると、チーズ生地のコクとパイナップル餡の爽やかな酸味が絶妙にマッチ！ 今まで食べたことのある定番のパイナップルケーキとは異なる、とっても上品でありながらそれぞれにほんのり個性を主張する、新しい味わいでした。
そして、ほろほろとした食感の「ブールドネージュ」は、今まで食べたことのない「ライチ味」がとっても新鮮！ 口に含んだ瞬間にフルーティーな香りが広がります。もう一つの「紅烏龍茶味」は、台湾で味わった本格的なウーロン茶の香りがふわっと漂い、すっきりとした大人の味わいでこちらも絶品です。
そして何と言っても、パッケージが本当にかわいいんです！ 台湾の日常風景にある鐵窗花（鉄窓花）をモチーフにしたデザインや、高級感のある金箔、吉祥紋様が取り入れられていて、もらった瞬間に歓声があがりそう。ママ友の集まりや帰省など、大切なシーンでの手土産としてここのお菓子を知っておくと、一目置かれる「手土産上級者」になれそうです！
当日はペギーさんご本人にもお会いすることができました。明るくて気さくでありながら、上品で優しいお人柄に触れて、一気にファンになってしまいました。 ペギーさんは台北のスタジオで料理教室も開催されているので、もし台湾旅行を検討されているかたがいたら、一度チェックしてみるといいかもしれませんね。
「HOLIJI（好日子）」は、6月1日からはECサイトもオープンし、全国どこからでもお取り寄せが可能になります。中野のお店に行くのが難しいかたは、ぜひネットで取り寄せてみてはいかがでしょうか？
【嬉しい読者特典！5％オフクーポン】 現在、ECサイトのお買い物で使えるお得なクーポンが発行されています。
・クーポンコード：XIoQa0GDvr
・特典内容：全商品5%OFF（※2026年8月末まで有効）
自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりな「HOLIJI」の焼き菓子。詳しい情報や最新の営業カレンダーなどは、以下の公式Instagramをチェックしてみてくださいね！
HOLIJI 好日子（ホリジ）
■住所：東京都中野区弥生町4-24-1
■営業時間：11:00〜17:00（水曜のみ13:30〜）
■定休日：月・火曜
■支払い方法：クレジットカード、各種電子決済、現金がご利用いただけます
文＝レタスクラブ編集部Y