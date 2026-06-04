4日前引けの日経平均株価は反落。前日比1300.30円（-1.90％）安の6万7101.83円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は391、値下がりは1126、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は696.72円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が119.34円、ファナック <6954>が49.95円、信越化 <4063>が49.28円、キオクシア <285A>が48.81円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を74.82円押し上げ。次いでファストリ <9983>が36.20円、東エレク <8035>が29.16円、ディスコ <6146>が17.63円、中外薬 <4519>が16.79円と続いた。



業種別では33業種中5業種が値上がり。1位は海運で、以下、空運、機械、倉庫・運輸が続いた。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、鉱業が並んだ。



株探ニュース