4日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数450、値下がり銘柄数885と、値下がりが優勢だった。



個別ではさいか屋<8254>が一時ストップ高と値を飛ばした。テクノフレックス<3449>、デュアルタップ<3469>、ニッポン高度紙工業<3891>、イーソル<4420>、インスペック<6656>など9銘柄は年初来高値を更新。クオンタムソリューションズ<2338>、フェローテック<6890>、スプリックス<7030>、ＡＩメカテック<6227>、ジェイ・イー・ティ<6228>は値上がり率上位に買われた。



一方、テクノマセマティカル<3787>、地盤ネットホールディングス<6072>がストップ安。北川精機<6327>は一時ストップ安と急落した。技研ホールディングス<1443>、コロンビア・ワークス<146A>、中外鉱業<1491>、ＳＤＳホールディングス<1711>、明豊ファシリティワークス<1717>など129銘柄は年初来安値を更新。ソフトテックス<550A>、チエル<3933>、サンコール<5985>、太洋物産<9941>、ニッカトー<5367>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース