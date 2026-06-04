4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数150、値下がり銘柄数378と、値下がりが優勢だった。



個別ではイオレ<2334>、ジーネクスト<4179>がストップ高。Ｗｅｌｂｙ<4438>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>は一時ストップ高と値を飛ばした。ｃｏｌｙ<4175>、サクシード<9256>など5銘柄は年初来高値を更新。ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A>、クックビズ<6558>、ヌーラボ<5033>、テクノロジーズ<5248>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、タイミー<215A>、博展<2173>、Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>など78銘柄が年初来安値を更新。キャスター<9331>、ＱＰＳホールディングス<464A>、ユーソナー<431A>、モイ<5031>、アストロスケールホールディングス<186A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース