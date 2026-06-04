ETF売買代金ランキング＝4日前引け
4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 147111 -34.9 73790
２. <1357> 日経Ｄインバ 19575 5.8 2882
３. <2644> ＧＸ半導日株 18290 4.3 4427
４. <200A> 野村日半導 18108 -13.9 5199
５. <1360> 日経ベア２ 15866 -11.9 70.7
６. <1321> 野村日経平均 13924 -34.7 70250
７. <1458> 楽天Ｗブル 10642 -18.8 87980
８. <1579> 日経ブル２ 6974 -22.4 797.2
９. <1306> 野村東証指数 4861 -7.9 417.8
10. <1320> ｉＦ日経年１ 2820 78.5 69990
11. <1568> ＴＰＸブル 2749 -44.5 940.4
12. <1540> 純金信託 2502 -62.3 21165
13. <1329> ｉＳ日経 2314 -32.1 6989
14. <2243> ＧＸ半導体 2283 18.8 5175
15. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 1923 133.4 400.7
16. <1542> 純銀信託 1540 -37.0 34320
17. <1459> 楽天Ｗベア 1389 -41.0 116
18. <1489> 日経高配５０ 1367 11.7 3214
19. <1655> ｉＳ米国株 1308 62.7 868.4
20. <1358> 上場日経２倍 1195 -21.9 141050
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1102 -55.2 1897.0
22. <1356> ＴＰＸベア２ 1101 83.5 117.2
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1068 -26.0 408.3
24. <2033> コスピブル 1059 111.4 147200
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1047 -47.2 4542
26. <1615> 野村東証銀行 994 14.6 679.5
27. <1545> 野村ナスＨ無 939 28.3 245.3
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 925 17.7 2656
29. <2559> ＭＸ全世界株 918 -5.7 30560
30. <1330> 上場日経平均 870 -35.3 70320
31. <1308> 上場東証指数 813 79.9 4130
32. <1671> ＷＴＩ原油 812 -38.7 5574
33. <1346> ＭＸ２２５ 811 -63.7 69850
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 761 -16.9 80670
35. <563A> ＧＸＮデカバ 738 86.8 1127
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 721 240.1 1814
37. <314A> ｉＳゴールド 611 -16.8 338.0
38. <408A> ｉＳＢＡＩ 578 -9.8 333.3
39. <2036> 金先物Ｗブル 508 4.7 174300
40. <213A> 上場半導体株 490 -23.4 480.5
41. <282A> ＧＸ半導１０ 439 -38.5 2765
42. <2631> ＭＸナスダク 400 -57.5 34840
43. <2244> ＧＸＵテック 389 -3.7 3644
44. <1547> 上場ＳＰ５百 357 111.2 13055
45. <1541> 純プラ信託 328 70.8 8820
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 324 2.5 34940
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 322 0.3 4221
48. <1571> 日経インバ 316 47.7 298
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 313 -68.4 72
50. <2840> ｉＦＥナ百無 281 -49.6 2800
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 147111 -34.9 73790
２. <1357> 日経Ｄインバ 19575 5.8 2882
３. <2644> ＧＸ半導日株 18290 4.3 4427
４. <200A> 野村日半導 18108 -13.9 5199
５. <1360> 日経ベア２ 15866 -11.9 70.7
６. <1321> 野村日経平均 13924 -34.7 70250
７. <1458> 楽天Ｗブル 10642 -18.8 87980
８. <1579> 日経ブル２ 6974 -22.4 797.2
９. <1306> 野村東証指数 4861 -7.9 417.8
10. <1320> ｉＦ日経年１ 2820 78.5 69990
11. <1568> ＴＰＸブル 2749 -44.5 940.4
12. <1540> 純金信託 2502 -62.3 21165
13. <1329> ｉＳ日経 2314 -32.1 6989
14. <2243> ＧＸ半導体 2283 18.8 5175
15. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 1923 133.4 400.7
16. <1542> 純銀信託 1540 -37.0 34320
17. <1459> 楽天Ｗベア 1389 -41.0 116
18. <1489> 日経高配５０ 1367 11.7 3214
19. <1655> ｉＳ米国株 1308 62.7 868.4
20. <1358> 上場日経２倍 1195 -21.9 141050
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1102 -55.2 1897.0
22. <1356> ＴＰＸベア２ 1101 83.5 117.2
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1068 -26.0 408.3
24. <2033> コスピブル 1059 111.4 147200
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1047 -47.2 4542
26. <1615> 野村東証銀行 994 14.6 679.5
27. <1545> 野村ナスＨ無 939 28.3 245.3
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 925 17.7 2656
29. <2559> ＭＸ全世界株 918 -5.7 30560
30. <1330> 上場日経平均 870 -35.3 70320
31. <1308> 上場東証指数 813 79.9 4130
32. <1671> ＷＴＩ原油 812 -38.7 5574
33. <1346> ＭＸ２２５ 811 -63.7 69850
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 761 -16.9 80670
35. <563A> ＧＸＮデカバ 738 86.8 1127
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 721 240.1 1814
37. <314A> ｉＳゴールド 611 -16.8 338.0
38. <408A> ｉＳＢＡＩ 578 -9.8 333.3
39. <2036> 金先物Ｗブル 508 4.7 174300
40. <213A> 上場半導体株 490 -23.4 480.5
41. <282A> ＧＸ半導１０ 439 -38.5 2765
42. <2631> ＭＸナスダク 400 -57.5 34840
43. <2244> ＧＸＵテック 389 -3.7 3644
44. <1547> 上場ＳＰ５百 357 111.2 13055
45. <1541> 純プラ信託 328 70.8 8820
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 324 2.5 34940
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 322 0.3 4221
48. <1571> 日経インバ 316 47.7 298
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 313 -68.4 72
50. <2840> ｉＦＥナ百無 281 -49.6 2800
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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