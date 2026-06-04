　4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　147111　　 -34.9　　　 73790
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 19575　　　 5.8　　　　2882
３. <2644> ＧＸ半導日株　　 18290　　　 4.3　　　　4427
４. <200A> 野村日半導　　　 18108　　 -13.9　　　　5199
５. <1360> 日経ベア２　　　 15866　　 -11.9　　　　70.7
６. <1321> 野村日経平均　　 13924　　 -34.7　　　 70250
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 10642　　 -18.8　　　 87980
８. <1579> 日経ブル２　　　　6974　　 -22.4　　　 797.2
９. <1306> 野村東証指数　　　4861　　　-7.9　　　 417.8
10. <1320> ｉＦ日経年１　　　2820　　　78.5　　　 69990
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2749　　 -44.5　　　 940.4
12. <1540> 純金信託　　　　　2502　　 -62.3　　　 21165
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　2314　　 -32.1　　　　6989
14. <2243> ＧＸ半導体　　　　2283　　　18.8　　　　5175
15. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　1923　　 133.4　　　 400.7
16. <1542> 純銀信託　　　　　1540　　 -37.0　　　 34320
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1389　　 -41.0　　　　 116
18. <1489> 日経高配５０　　　1367　　　11.7　　　　3214
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　1308　　　62.7　　　 868.4
20. <1358> 上場日経２倍　　　1195　　 -21.9　　　141050
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1102　　 -55.2　　　1897.0
22. <1356> ＴＰＸベア２　　　1101　　　83.5　　　 117.2
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1068　　 -26.0　　　 408.3
24. <2033> コスピブル　　　　1059　　 111.4　　　147200
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1047　　 -47.2　　　　4542
26. <1615> 野村東証銀行　　　 994　　　14.6　　　 679.5
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 939　　　28.3　　　 245.3
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 925　　　17.7　　　　2656
29. <2559> ＭＸ全世界株　　　 918　　　-5.7　　　 30560
30. <1330> 上場日経平均　　　 870　　 -35.3　　　 70320
31. <1308> 上場東証指数　　　 813　　　79.9　　　　4130
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 812　　 -38.7　　　　5574
33. <1346> ＭＸ２２５　　　　 811　　 -63.7　　　 69850
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 761　　 -16.9　　　 80670
35. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 738　　　86.8　　　　1127
36. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 721　　 240.1　　　　1814
37. <314A> ｉＳゴールド　　　 611　　 -16.8　　　 338.0
38. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 578　　　-9.8　　　 333.3
39. <2036> 金先物Ｗブル　　　 508　　　 4.7　　　174300
40. <213A> 上場半導体株　　　 490　　 -23.4　　　 480.5
41. <282A> ＧＸ半導１０　　　 439　　 -38.5　　　　2765
42. <2631> ＭＸナスダク　　　 400　　 -57.5　　　 34840
43. <2244> ＧＸＵテック　　　 389　　　-3.7　　　　3644
44. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 357　　 111.2　　　 13055
45. <1541> 純プラ信託　　　　 328　　　70.8　　　　8820
46. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 324　　　 2.5　　　 34940
47. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 322　　　 0.3　　　　4221
48. <1571> 日経インバ　　　　 316　　　47.7　　　　 298
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 313　　 -68.4　　　　　72
50. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 281　　 -49.6　　　　2800
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース