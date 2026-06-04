バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は3日（日本時間4日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週が行われ、世界ランキング5位の女子日本代表は同13位のフランス代表と対戦。セットカウント3－1（23－25、25－12、25－22、25－13）で勝利し、初戦を白星で飾った。



■和田が14得点、石川も13得点

日本は前回大会で惜しくも4位に終わり、フェルハト・アクバシュ監督体制2年目を迎える今季は、金メダルも目標に掲げての船出となった。

初戦でフランスと対戦した日本は、第1セットを23－25で落とす展開となったものの、攻撃陣が奮起。佐藤淑乃がチーム最多の18得点を挙げる活躍を見せると、和田由紀子が14得点、石川真佑が13得点をマークするなどタレント陣が躍動し、3セット連取での逆転勝ちを収めた。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う『Volleyball World』の公式Xは、「VNL2026で日本がスタートダッシュ」とつづり、「なんて素晴らしいVNLでの開幕戦なんでしょう。1セット目を落としたあと、日本は猛反撃に転じ、大きなラリー満載の激戦でフランスを下した」と報じている。

また、フランスの地元紙『レキップ』電子版は、「フランスの女子バレーボールチームはネーションズリーグ初戦で日本に敗れ、またしても敗北を喫した」と、昨年の日本ラウンド（0－3）に続く敗戦を報道した。

記事内では「ハイレベルな第1セットを見せたものの、ネーションズリーグ初戦で日本相手に勢いを維持することができなかった」と振り返り、「日本のヨシノ・サトウは18得点を挙げて試合を支配した」と、エースとしての役割を担った24歳を称賛した。

初戦を逆転勝ちした日本は、カナダラウンドで5日（同6日）にウクライナ、6日（同7日）にドイツ、7日（同8日）にカナダとの連戦を控える。勢いを持続させたまま、連勝スタートを切ることができるか注目が集まる。



