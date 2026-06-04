モデルでタレントの西山茉希（40）が、「過去一ひどかった」という、原因不明の体の異変を明かし写真を公開。心配の声が寄せられている。

【映像】西山茉希、心配の声が寄せられた“体の異変”（複数カット）

幼少期からアトピーに悩まされ、大人になっても不安定な状態にあるという西山。Instagramでは、たびたびスキンケアについて発信してきた。

西山茉希、原因不明の“体の異変”を報告

2026年6月3日の投稿では、原因不明の肌荒れに襲われ、顔中が真っ赤になったことを報告している。

「コレが私の肌の弱さです。たった一晩寝て起きて、鏡を見たくない程の状態になります。久々だったな。過去一ひどかったな 原因も予告も無く、あるのだろうけど明確なものではなく。ひどくなるピークがどこかもわからない時間は悲しい。こんな状態にもなるのです」

「強いて言えば…と探せばホルモン期だったり 胃腸の疲れだったりがあるのかなぁとも思うけど、ここまでなる理由にはならなそうだし」と不安な思いをつづった。皮膚科を受診するも、状態は改善しなかったそうで、次のように明かしている。

「看護師だった友に連絡をしたら『冷やして寝なね』と言われて バンダナギャングスタイル完成。保冷剤を仕込ませて眠りました。わざわざ見せるものでは無いけど、肌の弱さや自身の状態に悩んで、今日は鏡も見たくない方に寄り添うことができるのではないかと思ったので残します。肌荒れは、メンタルまで攻撃してくるので目は死んでます」

この投稿に、「無理なく、心身共にご自愛ください」「ええ!!原因がわからないなんて」「早く良くなることを願います！」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）