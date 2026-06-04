昨年亡くなった長嶋茂雄さんの一周忌だった3日、巨人は左袖に「FOR3VER」のロゴワッペンが付いた特別仕様のユニホームでオリックス戦に臨んだ。

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そんな特別な日に、巨人元監督の原辰徳オーナー付特別顧問（67）は、スポーツ報知にこう寄稿した。

「ミスターは私にとっては神様みたいな存在だった。ヘッドコーチとして長嶋監督の後ろにいつも立ち、背中を誰よりも見続けてきた。その背中にはいろんな“表情”があった。勝つと揚々と躍動し、負けた時は何とも言えないさみしさがあった。悲しんでいる背中は見たくないって、強く思ったものだ」

さる巨人OBがこう言った。

周囲に漏らしていた「巨人の監督じゃなかったら…」

「『自分はミスターの弟子』とよく言っていた原さんは、67歳になった今も現場復帰に意欲を持っている。阿部監督が辞任した来季の巨人監督の候補に挙がっていますが、本人が一番やりたいのは、2028年ロサンゼルス五輪の侍ジャパン監督です。21年の東京五輪の際、『巨人の監督じゃなかったらやってみたかった』と周囲に漏らしている。09年WBCで日本代表を率いて世界一の経験はあるものの、現役時代も監督時代も縁がなかった五輪への思いは強い。次の侍ジャパン監督の有力候補は、栗山元監督やロッテの井口元監督らの名前が挙がっていて、原さんはその後という位置付けですが……」

原元監督は巨人監督として23年に4位に終わったことで、契約途中で追われるように辞任。巨人の歴代最多勝監督だけに、読売幹部には有終の美を飾らせたい意向があるといわれる。それが五輪監督なのか巨人監督なのか……。日本代表の監督は読売の意向も反映される。

「ポスト阿部の本命は松井秀喜さんですが、その返答次第では、巨人監督の座が回ってくる可能性はある」（同前）

巨人はこの日、先発した戸郷が二回に紅林に頭部死球を与えて危険球退場。試合は1-4の八回に丸が代打逆転満塁本塁打を放ち、劇的勝利を飾った。

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ところで、阿部監督は長女への暴行容疑で現行犯逮捕された一報から、わずか12時間後に辞任。異例のスピード退任に、巨人はなぜここまで早く動いたのかとの声も出ている。水面下では、どのような思惑が交錯していたのか。●関連記事 【もっと読む】阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側 では、それらについて詳しく報じている。