【きょうから】吉野家、夏の定番『麦とろ牛皿御膳』スタート さっぱり『とろろおくら牛丼』が登場
吉野家は4日午前11時から、全国の吉野家店舗にて、期間限定商品『麦とろ牛皿御膳』『とろろおくら牛丼』『冷汁』の販売を開始した。
【写真】さっぱり夏にぴったり！「とろろおくら」単品も注文可能
『麦とろ牛皿御膳』は、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁とともに、吉野家の牛皿を楽しめる、暑い季節に人気の定番メニュー。今年は、とろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残したゴロシャキ食感に仕上げた。さらに、とろろとおくらを合わせた『とろろおくら牛丼』、冷たいだしをかけて楽しむ『冷汁』も販売。暑い季節でもさっぱりと食べられるラインアップを用意した。いずれの商品もテイクアウトが可能。なお、店内飲食の場合は『麦とろ牛皿御膳』の麦飯は増量・おかわり無料となる。
■商品概要（価格は全て税込）
『麦とろ牛皿御膳』店内853円／テイクアウト838円
暑い夏にも食欲をそそる夏の定番商品。吉野家の特製たれで煮込んだ牛肉と玉ねぎを盛り付けた牛皿、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁の合計5品をお盆にのせて提供。
『とろろおくら牛丼』店内792円／テイクアウト778円
とろろとおくらを合わせ、ねばねば食材の食感を楽しめる丼商品。さっぱりとした味わいで、暑い季節にも食べやすい一品に。
単品『とろろおくら』店内294円／テイクアウト289円
定食や丼メニューと合わせて注文可能。
『冷汁』店内250円／テイクアウト246円
冷たいだしをかけて楽しむ、4種の魚粉とアサリエキスのうまみが広がる、夏にぴったりの冷汁。
【写真】さっぱり夏にぴったり！「とろろおくら」単品も注文可能
『麦とろ牛皿御膳』は、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁とともに、吉野家の牛皿を楽しめる、暑い季節に人気の定番メニュー。今年は、とろろの食感を見直し、シャキシャキ感をほどよく残したゴロシャキ食感に仕上げた。さらに、とろろとおくらを合わせた『とろろおくら牛丼』、冷たいだしをかけて楽しむ『冷汁』も販売。暑い季節でもさっぱりと食べられるラインアップを用意した。いずれの商品もテイクアウトが可能。なお、店内飲食の場合は『麦とろ牛皿御膳』の麦飯は増量・おかわり無料となる。
『麦とろ牛皿御膳』店内853円／テイクアウト838円
暑い夏にも食欲をそそる夏の定番商品。吉野家の特製たれで煮込んだ牛肉と玉ねぎを盛り付けた牛皿、もち麦ご飯、とろろ、おくら、みそ汁の合計5品をお盆にのせて提供。
『とろろおくら牛丼』店内792円／テイクアウト778円
とろろとおくらを合わせ、ねばねば食材の食感を楽しめる丼商品。さっぱりとした味わいで、暑い季節にも食べやすい一品に。
単品『とろろおくら』店内294円／テイクアウト289円
定食や丼メニューと合わせて注文可能。
『冷汁』店内250円／テイクアウト246円
冷たいだしをかけて楽しむ、4種の魚粉とアサリエキスのうまみが広がる、夏にぴったりの冷汁。