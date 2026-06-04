マクドナルド、サッカー「ワールドカップ」企画続々 限定アイテム、ベッカム＆アンリほか“レジェンド”出演新CMも【コメントあり】
マクドナルドは17日より、「FIFAワールドカップ26」にまつわるさまざまな企画を期間限定で展開する。
【画像】セットに付属となる「コレクタブルカップ」“レジェンド”（一覧）
FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、3つの企画「世界共通で展開されるコレクタブル企画『FIFA ワールドカップ26 セット』の登場」「世界共通のTVCMの日本版の放映」「観戦体験の提供」を発表した。
「FIFAワールドカップ26セット」は、デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ・ガウーショ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルドの認定レジェンドであるグリマスをモチーフにした6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップのうち1つが付属するセットとなっている。
また、コカ・コーラジャパンと共同でパブリックビューイングを開催する。抽選で250組500人に、6月21日の日本代表×チュニジア代表のパブリックビューイング会場「六本木ヒルズアリーナ」に招待する。申し込み受付を開始しており、6月10日水曜午後11時59分まで。マクドナルド公式アプリ内の「Myマクドナルド リワード」にて、250ポイントで応募できる。
このほか16日より、新CM「サッカーレジェンドも“マクドナルドファン”」を放送する。世界共通CMの日本版で、同CMに登場するレジェンドからのコメントも寄せられた。
さらに、日本限定で「FIFA ワールドカップ26」を記念した期間限定商品を予定していることも発表。詳細は、9日の第2弾リリースにて発表される。
■新CMに出演した“レジェンド”たちのコメント
●David Beckham（デビッド・ベッカム）：
サッカーは、ピッチの上で起きることだけがすべてではありません。このようなキャンペーンは、ファンや家族をひとつにし、FIFAワールドカップ大会前から大会期間中にかけて、私たちの熱気をさらに高めてくれます。
●Thierry Henry（ティエリ・アンリ）：
マクドナルドは、私にとって故郷を思い出させる存在です。レ・ジュリのマクドナルドは地域でも初期にできた店舗のひとつで、子どもの頃はこのコミュニティの日常の一部でした。単に食事をする場所ではなく、人々が集う場所だったのです。
●Ronaldinho Gaucho（ロナウジーニョ・ガウーショ）：
FIFAワールドカップ26は、フットボールの楽しさや喜び、そして人々をひとつにすることを体現する大会です。マクドナルドもまた人々をひとつにし、幸せを届けています。今回のキャンペーンで、そのつながりを生み出す一員になれることを嬉しく思います。
●Son Heung-min（ソン・フンミン）：
マクドナルドは、私がLAに引っ越してから行った場所のひとつで、この見知らぬ土地をたちまち慣れ親しんだ場所のように思わせてくれました。どこにいても、故郷をより近くに感じさせてくれる存在です。
●Lamine Yamal（ラミン・ヤマル）：
グリマスとタッグを組めるのはマクドナルドだけです。彼には独特の”ノリ”がありますからね。マクドナルドとの活動は、FIFAワールドカップを楽しく祝うことそのものです。おいしい食事と良い雰囲気、そして家族や友人、ファンとその瞬間を分かち合うことです。
●Grimace（グリマス）：
友だち、食べ物、そしてサッカーとくれば、ビッグパーティー！
【画像】セットに付属となる「コレクタブルカップ」“レジェンド”（一覧）
FIFAワールドカップオフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、3つの企画「世界共通で展開されるコレクタブル企画『FIFA ワールドカップ26 セット』の登場」「世界共通のTVCMの日本版の放映」「観戦体験の提供」を発表した。
「FIFAワールドカップ26セット」は、デビッド・ベッカム、ロナウジーニョ・ガウーショ、ティエリ・アンリ、ソン・フンミン、ラミン・ヤマル、そしてマクドナルドの認定レジェンドであるグリマスをモチーフにした6種類ラインアップの伝説的なコレクタブルカップのうち1つが付属するセットとなっている。
このほか16日より、新CM「サッカーレジェンドも“マクドナルドファン”」を放送する。世界共通CMの日本版で、同CMに登場するレジェンドからのコメントも寄せられた。
さらに、日本限定で「FIFA ワールドカップ26」を記念した期間限定商品を予定していることも発表。詳細は、9日の第2弾リリースにて発表される。
■新CMに出演した“レジェンド”たちのコメント
●David Beckham（デビッド・ベッカム）：
サッカーは、ピッチの上で起きることだけがすべてではありません。このようなキャンペーンは、ファンや家族をひとつにし、FIFAワールドカップ大会前から大会期間中にかけて、私たちの熱気をさらに高めてくれます。
●Thierry Henry（ティエリ・アンリ）：
マクドナルドは、私にとって故郷を思い出させる存在です。レ・ジュリのマクドナルドは地域でも初期にできた店舗のひとつで、子どもの頃はこのコミュニティの日常の一部でした。単に食事をする場所ではなく、人々が集う場所だったのです。
●Ronaldinho Gaucho（ロナウジーニョ・ガウーショ）：
FIFAワールドカップ26は、フットボールの楽しさや喜び、そして人々をひとつにすることを体現する大会です。マクドナルドもまた人々をひとつにし、幸せを届けています。今回のキャンペーンで、そのつながりを生み出す一員になれることを嬉しく思います。
●Son Heung-min（ソン・フンミン）：
マクドナルドは、私がLAに引っ越してから行った場所のひとつで、この見知らぬ土地をたちまち慣れ親しんだ場所のように思わせてくれました。どこにいても、故郷をより近くに感じさせてくれる存在です。
●Lamine Yamal（ラミン・ヤマル）：
グリマスとタッグを組めるのはマクドナルドだけです。彼には独特の”ノリ”がありますからね。マクドナルドとの活動は、FIFAワールドカップを楽しく祝うことそのものです。おいしい食事と良い雰囲気、そして家族や友人、ファンとその瞬間を分かち合うことです。
●Grimace（グリマス）：
友だち、食べ物、そしてサッカーとくれば、ビッグパーティー！