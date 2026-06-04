親戚の結婚式を急な仕事で欠席することに。親から「ご祝儀くらいは送りなさい」と言われましたが、出席しない場合でもご祝儀は「3万円」送るべきなのでしょうか？

直前の欠席なら出席時と同額が基本！ 親戚へ贈るご祝儀の相場は3万円から5万円

急な用事で親戚の結婚式を欠席する場合、最も気になるのが「ご祝儀をいくら包むべきか」という点でしょう。式の直前（およそ1ヶ月前を切ったタイミング）で欠席を決めた場合は、たとえ出席できなくても「出席した際に包む予定だった金額」を贈るのがマナーとされています。

一般的に、親戚へのご祝儀相場は3万円から5万円ほどとされています。一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会が実施した「祝儀（結婚祝）等に関するアンケート調査」によると、兄弟姉妹へのご祝儀で最も多い回答は3万円、叔父や叔母の場合は5万円が最多となっています。

なぜ直前の欠席で全額が必要かというと、新郎新婦側ではすでに料理や引き出物の手配が完了しており、キャンセル料が発生する可能性があるからです。欠席した場合、新郎新婦は1人分の費用を負担することになります。お祝いの気持ちに加え、これらの実費を補てんするという意味でも、3万円から5万円のご祝儀を渡すのが妥当といえるでしょう。



欠席のタイミングで変わるご祝儀額

もし、仕事のスケジュールが早めに分かり、招待状の返信を出す前や、挙式の1ヶ月以上前に欠席を伝えられた場合は、ご祝儀の金額を調整しても失礼にはあたらないと考えられます。この場合、本来包む予定だった金額の3分の1から2分の1程度、つまり1万円程度をお祝いとして贈るのが一般的とされています。

特に親族間の場合は、今後の付き合いも考慮し、現金に加えてお祝いの品を添えるとよいでしょう。ただし、親族間には独自のルールや「親戚内での横並び」の慣習があることも多いです。

今回のケースのように、親御さんから「ご祝儀くらいは送るように」と助言がある場合は、独断で判断せず、過去の親戚同士のやり取りに基づいた具体的な金額を親御さんに再確認することも大切です。



現金書留で送る際の注意点｜挙式の1週間前までに届けるのが一般的なマナー

ご祝儀を渡す方法については、手渡しが最も丁寧ですが、遠方であったり仕事が多忙であったりする場合は、郵送でも問題はないとされています。その際は、必ず「現金書留」を利用するようにしましょう。普通郵便で現金を送ることは法律で禁じられているためです。

送るタイミングは、挙式の1週間前までに新郎新婦の手元に届くように手配しましょう。直前の欠席連絡で新郎新婦は席次の変更や式場との調整に追われているため、式の当日に届くように送るのは避けるべきです。また、ご祝儀袋（のし袋）に現金を入れた状態で、現金書留の封筒に入れるのが正しい作法とされています。

このとき、お金だけを送るのではなく、必ずお詫びとお祝いの言葉を添えた手紙（添え状）を同封しましょう。



急な欠席こそ誠意ある対応を

仕事などやむを得ない事情による欠席であっても、結婚式という大切な節目に立ち会えなくなることに変わりはありません。だからこそ、お金に関するマナーをきっちりと守ることが、今後の親戚付き合いを円滑にする鍵となるといえます。

親御さんのアドバイスも参考にしながら、まずは早急にお詫びの連絡を入れ、ご祝儀やお祝いの気持ちを適切な形で届けることが大切といえるでしょう。



出典

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 第6回婚礼に関するアンケート調査報告書 集計結果

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー