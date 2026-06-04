【サブウェイ】ローストビーフサンドをリニューアル、クッキーの新ラインアップ『ダブルチョコクッキー』も登場

サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『ローストビーフ』サンドを、より牛肉本来のうまみを感じられる味わいへとリニューアルし、2026年6月10日から全国のサブウェイで販売する。

あわせて同日より、店内で焼き上げるクッキーの新ラインアップ『ダブルチョコクッキー』を全国のサブウェイで販売する。

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〈『ローストビーフ』リニューアル概要〉

今回のリニューアルでは、サンドで使用するビーフの調理方法を見直した。真空調理でしっとりとした食感に仕上げた牛肉を、さらに直火で焼き上げることで香ばしさを加え、牛肉本来のうまみがより引き立つ味わいに仕上げた。

また、アジア太平洋地域10カ国以上で展開されるサブウェイのメニュー開発を統括するグローバルシェフの提案により、おすすめドレッシングを「ハニーマスタード」へ変更した。粒マスタードを配合し、甘味と酸味のバランスにこだわった。ローストビーフのうまみと相性よく絡む、本場感のある味わい。

※現行使用している「わさび醤油ドレッシング」は各店舗在庫がなくなり次第、終売する。

◆ローストビーフ

販売価格:790円(税込)

カロリー:263kcal、糖質:37.9g

販売開始日:2026年6月10日〜

販売店舗:サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)

〈店内で焼き上げるクッキーに『ダブルチョコクッキー』が新登場〉

2025年12月から発売している、店内で焼き上げるクッキーに新たなラインアップ『ダブルチョコクッキー』が加わる。

サブウェイのクッキーは、店内オーブンで丁寧に焼き上げることで、外はサクッと、中はしっとりとした食感が特徴。

今回新たに登場する『ダブルチョコクッキー』は、ココア生地に濃厚なダークチョコチップと、まろやかなホワイトチョコチップを練り込んだ。2種のチョコレートの味わいが楽しめる。

◆ダブルチョコクッキー

販売価格:250円(税込)

カロリー:212kcal、糖質:19.4g

販売期間:2026年6月10日〜なくなり次第終了

販売店舗:サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)