【略語クイズ】「TOKYO IDOL FESTIVAL」の略語は？今年の夏も開催...！
あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。
「TOKYO IDOL FESTIVAL」の略語は？
「TOKYO IDOL FESTIVAL」の略語はなんでしょうか？
ヒントは、アルファベット3文字で略されます。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「TIF」でした！
「TOKYO IDOL FESTIVAL」とは、毎年夏にお台場にて開催される、世界最大のアイドルフェスティバルのこと。
メジャーデビューしている有名アイドルグループから、普段はライブハウスなどで活動する、いわゆる「地下アイドル」までたくさんのアイドルが出演します。
「TIF」に出演することは、日本のアイドルにとってひとつの目標なんだとか。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』
ライター Ray WEB編集部