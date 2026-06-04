【略語クイズ】「TOKYO IDOL FESTIVAL」の略語は？今年の夏も開催...！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、アルファベット3文字で略されます。

「TOKYO IDOL FESTIVAL」の略語はなんでしょうか？

正解は「TIF」でした！

「TOKYO IDOL FESTIVAL」とは、毎年夏にお台場にて開催される、世界最大のアイドルフェスティバルのこと。

メジャーデビューしている有名アイドルグループから、普段はライブハウスなどで活動する、いわゆる「地下アイドル」までたくさんのアイドルが出演します。

「TIF」に出演することは、日本のアイドルにとってひとつの目標なんだとか。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『TOKYO IDOL FESTIVAL 2026』