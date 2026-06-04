6月4日11時より予約開始 【HG 1/144 ギラ・ズール（ギルボア・サント機）再販】 9月 発送予定 価格：2,860円 【HG 1/144 ギラ・ズール（キュアロン機）再販】 9月 発送予定 価格：2,640円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ギラ・ズール（ギルボア・サント機）」と「HG 1/144 ギラ・ズール（キュアロン機）」の再販分を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月4日11時より予約受付を開始する。発送は9月を予定している。

本商品は「機動戦士ガンダムUC」に登場するモビルスーツ「ギラ・ズール」のギルボア・サント機、キュアロン機をHGフォーマットで立体化したもの。

「HG 1/144 ギラ・ズール（ギルボア・サント機）」はランゲ・ブルーノ砲・改、重装バックパックを装備した姿が再現され、ビーム・ガトリングガン、ビーム・ホークが付属する。また、シール内にはガランシェール隊のマーキングが収録されている。

「HG 1/144 ギラ・ズール（キュアロン機）」はビーム・スナイパー・ライフルとシュツルム・ファウストSを装備した姿が再現されている。ビーム・スナイパー・ライフルは全長約130mmで、そのほかビーム・ホークが付属する。シール内には、フル・フロンタル親衛隊のマーキングが収録されている。

HG 1/144 ギラ・ズール（ギルボア・サント機）再販

9月 発送予定

価格：2,860円

HG 1/144 ギラ・ズール（キュアロン機）再販

9月 発送予定

価格：2,640円

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