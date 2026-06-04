【学園アイドルマスター 藤田ことね Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア】 6月4日～9月10日 受注受付 2027年8月 発売予定 価格：25,850円

デザインココは「学園アイドルマスター 藤田ことね Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア」を2027年8月に発売する。6月4日から9月10日までの受注生産で、価格は25,850円。

本製品は「学園アイドルマスター」に登場する「藤田ことね」を「雨上がりのアイリス」の衣装で立体化した1/7スケールフィギュア。雨上がりを思わせる透明感のある雰囲気と、ファンに向けてパフォーマンスするようなポージングを立体化している。

動きを感じさせる三つ編みやおくれ毛、アームカバーやレッグウォーマーのたゆみの表現など、細部にわたってこだわった造形を施していることが分かる。彩色による鮮やかなグラデーション表現も美しい。

なお本製品に加え、7月30日まで受注を受け付けている「花海咲季」、8月20日まで受け付けている「月村手毬」を全て予約した場合、サイズ約360（幅）×260（奥行き）mmのディスプレイマットを進呈する。

□「学園アイドルマスター 藤田ことね Re;IRIS Ver. 1/7スケールフィギュア」のページ

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