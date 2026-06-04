◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）

オリックスが激痛の逆転負けを喫した。「あそこまでやられるとは思っていなかったですけどね…」。首位・西武に２・５ゲーム差。ソフトバンクにかわされ、４月１８日以来の３位に後退した。岸田監督がショックを隠しきれなかったのは８回の被弾シーン。セットアッパーの椋木が浴びた。

３点リード。１死から５球で満塁のピンチを招いた。代打・丸にフルカウント。６球目の直球を右越えへ運ばれ、グランドスラムを献上した。パ最多の１５ホールドを挙げている右腕。１０試合ぶりの失点が黒星につながり「本当にあした、リベンジできるように頑張っていきたいと思います」と必死に前を向いた。

先発・曽谷は東京Ｄ初登板で７回を１失点。今季初めて２ケタの１０三振を奪い、完璧に近い出来だった。岸田監督は「原因は何かしら、あるんでしょうからね。切り替えて、やってもらわないといけない」と椋木への変わらぬ信頼を強調。開幕から８戦全勝だった水曜日の無敗神話も崩壊した。交流戦３カード目で初の負け越し。同一カード３連敗だけは全員で阻止する。