◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手」でスタメン出場し、投げては２回まで２三振を奪うなど、６勝目へ向けて１人の走者も出さないパーフェクトな立ち上がりを見せ、打者としても１打席目に内野安打、２打席目に四球で２打席連続出塁した。

ダイヤモンドバックスの先発は、４年連続で１２勝以上を挙げている右腕のザック・ゲーレン投手（３０）。この日の試合開始前までの１８打席の対戦で１４打数４安打の打率２割８分６厘で、長打は２４年の二塁打のみと本塁打は出ていなかった。１回表先頭の１打席目は二塁への内野安打で出塁。マウンドに上がる前から全力疾走を見せて内野安打をもぎ取ったが、３登板連続の先頭弾とはならなかった。

１回裏のマウンドは、３者連続で内野ゴロ。最速９９・８マイル（約１６０・６キロ）をマークし、３者凡退の好発進を切った。２回も２三振を奪うなど３者凡退で抑えて、２―０とリードして３回先頭の２打席目を迎え、フルカウントから四球を選んで２打席連続の出塁となった。すると無死二、三塁でフリーマンが左前へ２点適時打を放ってリードを広げた。

得意の６月に入り、打撃の調子は確実に上向いている。前日２日（同３日）に２安打を放ち、５月１２日（同１３日）から１８試合連続出塁で、同２７日（同２８日）から６試合連続安打。１打席目に安打を放ったことで７試合連続安打で１９試合連続出塁となった。９号を放って５勝目もつかんだ前回登板の２７日（同２８日）の本拠地・ロッキーズ戦後には打撃の状態について「ちょっとずつ上がってきている感じ。あとは角度がつけば（スタンドに）、入るような打球がもっと増えるのかなと思う。スイングスピード、打球速度ともにいい傾向なんじゃないかなと思う」と自己分析していた。