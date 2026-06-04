介護施設への入居は、家族にとって大きな区切りです。特に在宅介護が長く続いた家庭では、「これでようやく落ち着ける」と感じる人も少なくありません。しかし、施設に入ったからといって、家族の負担が完全になくなるわけではありません。費用、手続き、面会、入退院時の対応など、介護は形を変えて続いていきます。

「これで少し楽になる」…特養入居で見えた一時の安心

美紀さん（仮名・55歳）は、夫の母である和子さん（仮名・79歳）の介護に、長く関わってきました。

和子さんは要介護3。数年前から足腰が弱り、認知機能にも波が出るようになっていました。最初は週に数回の訪問で済んでいましたが、転倒をきっかけに一人暮らしが難しくなり、美紀さん夫婦の生活は一変します。

「朝、義母の家に寄ってから仕事に行く。帰りにも様子を見る。休日は買い物と病院の付き添い。気づいたら、自分の時間がほとんどなくなっていました」

夫も協力していましたが、平日は仕事が忙しく、細かな連絡や介護サービス事業者との調整は美紀さんに偏りがちでした。

そんななか、ようやく特別養護老人ホームへの入居が決まります。

特別養護老人ホームは、原則として要介護3以上の人が対象となる公的性格の強い施設です。費用面では有料老人ホームより抑えられることが多く、在宅介護に限界を感じた家族にとっては、大きな支えになります。

「正直、入居が決まった日は泣きました。これで夜中の電話におびえなくていい。急に転んだと言われて駆けつける生活も終わる。そう思ったんです」

和子さんの年金は月16万円ほど。施設費用は介護サービス費の自己負担に、食費、居住費、日用品代などを合わせても、年金の範囲におおむね収まる見込みでした。

美紀さんは、ようやく肩の荷が下りたと感じました。

ところが入居から半年ほど経ったころ、その安心は少しずつ揺らぎ始めます。施設からの電話は、思っていたより頻繁にありました。

「熱が出たので受診します」

「転倒がありました」

「衣類が足りなくなっています」

「面会時に今後の方針について相談したいです」

もちろん、施設側の対応に不満があったわけではありません。むしろ丁寧に連絡をくれていることは分かっていました。

それでも美紀さんは、電話が鳴るたびに胸がざわつきました。

「入居したら終わりだと思っていたんです。でも、終わったわけではなかった。場所が家から施設に変わっただけで、家族として判断することは残っていました」

半年後に直面した現実…介護は「終わる」ものではない

想定外だったのは、費用面でも同じでした。

和子さんの年金は月16万円。施設の基本的な費用は払えていました。しかし、医療機関への受診、薬代、衣類や介護用品の買い足し、理美容代、季節ごとの寝具や肌着など、細かな支出は続きます。

ある月は、施設費用と医療費、日用品代を合わせると年金額を超えました。不足分は、いったん美紀さん夫婦が立て替えることになります。

「数千円、1万円くらいなら仕方ないと思っていました。でも、それが毎月のように続くと、こちらの家計にも響いてくるんです」

総務省『家計調査（2025年）』によると、65歳以上の夫婦のみ無職世帯では、可処分所得約22.2万円に対し、消費支出は約26.4万円で、平均では毎月約4.2万円の不足となっています。年金生活では、日常生活だけでも貯蓄を取り崩す世帯が少なくありません。

和子さんの場合、本人の年金で大部分は賄えていましたが、「施設に入ったから追加負担はない」と言い切れる状況ではありませんでした。

さらに美紀さんを悩ませたのは、夫との温度差でした。

「母さんは施設に入れたんだから、前より楽になっただろう」

夫の何気ない言葉に、美紀さんは言い返せませんでした。確かに在宅介護のころに比べれば、身体的な負担は減っています。夜中に駆けつけることも、排泄介助をすることもなくなりました。

しかし施設からの連絡を受け、必要なものを用意し、入院時の説明を聞き、費用を確認し、義母の状態に気を配る役割は残っています。

介護保険施設を利用する場合、介護サービス費の自己負担のほか、居住費、食費、日常生活費などが必要になります。所得の低い人には負担軽減制度もありますが、すべての支出がなくなるわけではありません。

半年後、美紀さんは夫に家計簿を見せました。

「お義母さんのこと、私だけで抱えるのはもう無理。お金のことも、施設とのやり取りも、ちゃんと一緒に見てほしい」

その後、夫婦は役割を見直しました。施設からの連絡先は夫にも共有し、月に一度は費用を確認する。面会も美紀さんだけに任せず、夫が行く日を決める。突発的な医療費に備えて、義母名義の預金残高も定期的に確認するようにしました。

特養への入居は、家族にとって大きな救いです。在宅介護の限界を支える重要な選択肢であることは間違いありません。

ただし、それは介護が完全に終わることを意味しません。家族の負担は、身体的な介助から、判断、手続き、費用管理、精神的な見守りへと形を変えて続いていきます。

施設入居はゴールではなく、介護の新しい段階です。家族の誰か一人が抱え込まないよう、費用、連絡、面会、緊急時の対応をあらかじめ分けておくことが必要なのかもしれません。