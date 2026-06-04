通称“F型”どう変わったのか

スバルは2026年6月4日、「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表しました。

レヴォーグは2014年、それまでの「レガシィツーリングワゴン」の実質的な後継車として誕生したパフォーマンスワゴン。現行型は、2020年10月にフルモデルチェンジした2代目です。

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2代目レヴォーグは、歴代の4WDモデル「レオーネ」「レガシィ」などが持つ、「より遠くまで、より早く、より快適に、より安全に」というグランドツーリングのDNAを継承しながら、同社の最新技術を集結させ、「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」という3つの価値を進化させました。

なかでも先進安全面において、スバル独自のセンシング技術による運転支援機能の進化版「新世代アイサイト」採用に加え、3D高精度地図データと、GPSや準天頂衛星「みちびき」などの情報を活用した高度運転支援システム「アイサイトX」を新設定したことは大きなトピックスでした。

また新開発1.8リッターガソリン直噴ターボ「DIT」エンジンや、スバルグローバルプラットフォーム×フルインナーフレーム採用によって、走りの質感も向上しています。

さらに新デザインコンセプト「BOLDER」の初採用や、大型センターインフォメーションディスプレイやフル液晶メーターによるデジタルコックピット化など、すべての面で一新されたモデルでした。

発表当初、目標を大幅に超える受注台数を記録したほか、「2020-2021 日本カー・オブ・ザ・イヤー」に選出されるなど、デビュー早々に高い評価を集めています。

その後2021年11月には、よりハイパフォーマンスな2.4リッター直噴ターボDITを搭載した「STI Sport R」を追加するなど、レヴォーグは常にアップデートを重ねて続けています。

デビュー6年目を迎え、通称“F型”となる今回の年次改良では、スポーティな走りを一層引き立てるとともに、コネクティッドサービスを強化し利便性を高める改良が図られました。

走りの面では、SI-DRIVEの全モードで加速レスポンスを向上させました。

特にSモードでは、ドライバーのアクセル操作に応じて走りの特性を瞬時に変化させる新たな制御を採用。コーナー立ち上がり時などには、従来以上のリニアな加速感を実現する一方、穏やかな操作時にはIモード相当の特性へ切り替えるなど、状況に応じたスムーズな走りを実現したといいます。

また、コネクティッドサービス「MySubaru Connect」に、新たに「ハザード点滅機能」を追加し、駐車場などで車両の位置が分かりにくい場合でも、ハザードランプの点滅により車両位置を確認できるようにしました。

内装も改良が図られ、「Smart Edition EX」「V-SPORT」「GT-H EX」「STI Sport EX Black Interior Selection」「STI Sport R-Black Limited」の各グレードで、ステアリングホイールやシフトブーツなどにブラックステッチを採用しました。

さらに「STI Sport EX」では、フロアコンソールリッドをブラックに変更することで、よりスポーティで引き締まった室内空間としています。

このほか、高効率オルタネータ採用やエンジンオイル変更、電気負荷低減の対策などによりカタログ燃費数値も向上しており、従来の13.5km／Lに対し、13.8km／L（共にWLTCモード燃費）と改善されています。

一部改良を図ったレヴォーグの車両価格（消費税込）は、363万円から468万6000円です。

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なお今回の発表において、これまでラインナップされていた2.4リッターモデルに関する情報は含まれておらず、公式サイト上からも姿を消しています。こちらも今後復活するのか、さらなる展開も注目されます。

［※編集部注記：記載情報を追加したため、2026年6月4日 12時10分に本文の一部を修正しました］