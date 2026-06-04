ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】中国地方が梅雨入り 平年より2日早く、去年より19日遅い梅… 【速報】中国地方が梅雨入り 平年より2日早く、去年より19日遅い梅雨入り【気象台】 【速報】中国地方が梅雨入り 平年より2日早く、去年より19日遅い梅雨入り【気象台】 2026年6月4日 11時7分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台はきょう（4日）中国地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。 【写真をみる】上空に分厚い雲、午前10時半ごろの岡山城 平年より2日早く、去年より19日遅い梅雨入りです。 【画像掲載】上空に分厚い雲、午前10時半ごろの岡山城 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】 「ChatGPTと結婚しました」AIからプロポーズされ結婚式を挙げた女性（32）「相談していたら親身になってくれた」一方で葛藤も…【前編】 【お手柄】ゴールデン・レトリバーのルイ君（5） 行方不明の90代女性をわずか25分で発見 ご褒美の「牛タン」「砂ぎも」「ササミ」のジャーキーセットに大喜び【岡山】