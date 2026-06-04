賀来賢人＆柄本時生、岡田将生の第1子誕生でプレゼント贈る “2択”で悩み…「大論争だったもんね」妻は高畑充希
俳優の賀来賢人（36）と柄本時生（36）が、30日に公開された柄本のYouTubeチャンネルに出演。岡田将生（36）と高畑充希（34）の間に第1子が生まれた際にプレゼントを贈ったことを明かした。
【全身ショット】妊娠中…大きなお腹を抱えてイベント登壇した妻・高畑充希
動画では、賀来と柄本が車に乗ってトークを展開。食事に行きたいという話を交わしていた中で、賀来が「まーくん家も生まれたしね」と、岡田将生＆高畑充希夫妻に第1子が誕生したことに触れた。
続けて「みんなで贈ったもんね」と話し、「すんげぇ揺れるベッドか、すんげぇ揺れるやつか全く揺れないやつかで悩んだもんね」とプレゼントを贈ったことを明かした。「悩んだもんね。大論争だったもんね。『大事なのは揺れだ』って言って」と振り返っていた。
岡田と高畑は2024年11月19日に結婚を発表。25年7月に所属事務所を通じて第1子妊娠を発表。26年1月に第1子誕生を報告していた。
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