将棋の藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）に服部慎一郎七段（26）が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負が6月4日、千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われている。盤上では白熱の攻防が続く中、午前10時には両対局者におやつが提供され、ABEMAの中継ではお馴染みの“食レポ”タイムがファンを大いに沸かせた。

【映像】かわいい…佐藤九段 “勝利宣言”の瞬間

この日の午前のおやつとして、藤井棋聖は「豆腐の白玉あんみつ、アイスレモンティー」、服部七段は「ジャンドゥーヤチョコレートのムース、オレンジジュース」をそれぞれ注文した。

ABEMAの中継番組では、現地で解説会を担当する佐藤康光九段（56）と、聞き手を務める野原未蘭女流二段（22）が出演。両対局者が選んだスイーツの実食レポートを担当した。藤井棋聖が注文したあんみつを口にした佐藤九段は「ん！これは、来ました！」と嬉しそうな表情を浮かべ、「あんみつの中に“白玉”がありますから、もう勝ったような気持ちになっちゃいますけど」と、将棋の勝利（白星）と白玉をかけた鮮やかな“勝利宣言”を披露。さらに「フルーツも入っていますし、対局中に勝利に向かって良い栄養補給になりますね」と太鼓判を押した。

この佐藤九段のコメントに対し、服部七段のチョコムースを担当した野原女流二段も「先生、勝った気になっていますけど、私も見ただけで勝った気になってますよ！」と明るく応戦。一口食べると「んん！こちらも勝ちました！」と宣言し、「チョコレートが濃厚ですが甘すぎないので、一気に食べちゃいそうです」と見事な食レポを披露し、場を盛り上げた。

現地解説陣によるユーモアたっぷりの微笑ましい“食レポ対決”に、見守っていたファンも爆笑。ABEMAのコメント欄には「おいしい仕事だw」「双方が勝ちを主張して譲らず」「これは宣言勝ちの味」「さすがの食レポ」「かわいいわｗ」「やっぱりだいじだね食レポ」といった声が次々と寄せられ、緊迫したタイトル戦の合間に訪れた和やかなひとときに、大盛り上がりとなっていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）