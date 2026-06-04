お笑いコンビ「マユリカ」が3日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。周囲も認める仲良しコンビながら、パワーバランスを傾かせたある出来事を明かした。

この日は、芸能界屈指の仲良しコンビとして「キャイ〜ン」「カナメストーン」とともに登場。コンビ内でのパワーバランスを問われると、阪本は「コイツ（相方・中谷）過去に謹慎処分受けてるんですよ」と切りだした。「初めてM-1の準決勝に行かせてもらって、ようやくバイト辞められるんじゃないかってタイミングで謹慎処分2カ月」と説明。「謹慎処分ってなんやったっけ？」とかまいたち・濱家隆一に確認され、「度重なる遅刻が原因」と返し、「それがあったんで、そこからコンビバランスは僕の方が強め」と語った。

かまいたち・山内健司からは「それで謹慎なの？ハイヒールさんの出番の時に後ろでタバコ吸ってたからじゃないの？」と言われ、「やめてください。関係ない引き出し開けるのやめてください」と中谷。「ハイヒールさんも笑って許してくれたんで。それは謹慎の後やったんで」と釈明すると、「謹慎の後なんかい！」「せめて前であれ」「永久追放」などと総ツッコミを受けた。

パワーバランスが阪本に傾いた原因は、謹慎以外にもあったようだ。阪本は「ようやく（謹慎期間）2カ月が明けて、2人で頑張っていこうっていう時にコイツ、ノドにヒアルロン酸を打つっていう手術した」と吐露。「女性役が多いから高い声をきれいに出すようにって…。もう怖いじゃないですか」とぼやくと、濱家も「怖い」と苦笑いした。

続けて阪本は「しかも失敗されて。勝手にヒアルロン酸打つとか言うてやって、打たれすぎて通常時でも高い声しか出なくなった。それを高い声で説明されるんですよ…“ほんまごめん。ヒアルロン酸入れて失敗してしまって…”って」と当時の中谷の高い声を再現し、笑わせた。

「声帯が痩せ細ってるから声が出にくいから、そこをぷっくらさせるんですけど。数cc入れられ過ぎて、どうやっても低い声が出なくなった」と振り返った中谷。阪本は「その声で泣くんですよ。（高い声で）“これからっていう時にほんまにごめ〜ん”って」とあきれ、濱家は「謝罪までその声になるのほんまに腹立つな」と大笑いだった。