物語創作における「うぬぼれ」は主にフラグとして活用される！主人公のキャラ設定は謙虚な性格にすれば間違いなし！【プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑】

物語創作における「うぬぼれ」は主にフラグとして活用される！主人公のキャラ設定は謙虚な性格にすれば間違いなし！

うぬぼれ［英：Smugness］

うぬぼれの意味

自分が優れていると思い満足する、得意になる状態。

うぬぼれの類語

自信 自賛 自尊心 矜持 天狗 高飛車 おごり高ぶる プライド ナルシシズムなど

うぬぼれにおける体（フィジカル）の反応

腕を組んで堂々と構える

足を広げてどっしりと座る

得意げな表情

上から目線でものをいう

胸を張ってのけぞった姿勢

いばって偉そうにふるまう

足を組む

くつろいだ状態

声が大きくなる

得意なことをひけらかす

協調性に欠けたふるまい

相手をからかう

誇らしげに話す

意気揚々と大股で歩く

あざけるように笑う

生意気な態度

うぬぼれにおける心（メンタル）の反応

人を見下す

好戦的

自己肯定感が高い

余裕のある状態

高慢になる

自信に溢れる

思いこみが激しい

何でもできる気がする

安心感がある

優越感を抱く

自分が正しく、相手に非があると思う

楽観的になる

自分に陶酔した状態

目立ちたい

プライドが高い

こういう展開が予測できない人こそ「うぬぼれ」る一例

「うぬぼれ」て過信すると必ず一度はどん底に叩き起こされる

自らに惚れると書く「うぬぼれ」は、物語創作において主にフラグとして活用されます。主人公が「うぬぼれ」て過信した場合、必ずその後一度はどん底に叩き落されます。自分は仕事がデキると「うぬぼれ」れば、手痛い失敗を犯します。もはや俺は無敵だと「うぬぼれ」れば、思わぬ敗退を喫して地面に這いつくばります。

逆に適役が「うぬぼれ」たときは、主人公に大きなチャンスが巡ってくると考えて差し支えありません。とても簡単ですね。では、なぜ「うぬぼれ」＝失敗というフラグ方程式が出来上がっているかというと、これまた簡単です。「うぬぼれ」て鼻高々な人はイヤな奴として万人に嫌われるからです。特に日本人は奥ゆかしさに重きを置き、リスペクトする傾向にあるため、「うぬぼれ」への反発心が強いという特徴があります。主人公のキャラ設定は謙虚な性格にすれば間違いありません。

出典：『プロの小説家が教えるクリエイターのための語彙力図鑑』秀島迅