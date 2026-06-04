お笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえが３日、フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」で、子供をお風呂に入れてくれた夫の行動に苦言を呈した。

この日は「夫婦のズレ解消ＳＰ」とし、夫婦の間の考え方の違いなどを専門家が解説した。その中で、夫が妻の思いを察せられないのは、妻に興味がないから…という専門家の指摘があった。

すると結婚１７年目のくわばたが「言わんでもわかるやろ？ってことがわからへん」と夫へ愚痴。そして「赤ちゃんをお風呂に入れてといったら、『もちろん、任せといて！』と。頼もしいなと思ってお風呂に入れてもらって、自分はハンバーグをこねていた」という。

すると調理中に「上がるよー！」という声が風呂場から聞こえ「え？上がるよって何？」ときょとん。「仕方ないからファンファンって泡やって、手を洗って行ったら（夫が）赤ちゃんを抱っこして待っている。は？って。そしたら『拭いてね』って」と夫は赤ちゃんをくわばたに任せようとしていたという。

「私がファンファンやっている間に拭けたやろ？と。お風呂入れてっていうのは、パジャマまで着させること。ホンマにお風呂だけ入れている」とプンプン。これには２児の父のＥＸＩＴのりんたろー。が「じゃあ、パジャマまで着せてねと言って欲しい」と言うと、くわばたは「ええ？」と仰天。「お風呂に入れるということは、パジャマまで着せることなんです。そんなことは言われなくてもやるもんなんです！」と強く伝えていた。