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漫才・コント・ピン芸…なんでもアリ！ 笑いの異種格闘技「ABCお笑いグランプリ」。47回目となる今年は、“デビュー10年以内”の若手芸人583組がエントリーした。熾烈な予選を勝ち抜き、6月16日(火)の準決勝へと進出する40組が、6月8日(月)よる7時ごろからYouTube生配信にて解禁される！ 昨年に引き続き、この運命の瞬間を発表する大役を務めるのは、本大会の2024年王者である令和ロマン・松井ケムリ。

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昨年の発表生配信では、準決勝に勝ち上がる芸人がその場で明かされるという緊張感が漂う中、松井ケムリによる愛あるツッコミと抜群のトークスキルが炸裂。公式発表らしからぬ、どこか「ゆるっとした心地よい空気感」で視聴者を楽しませ、お笑いファンの間で大きな話題となった。2年連続の登場となる今年も、次世代のスター候補たちが発表される瞬間、松井ケムリはどんなリアクションを見せるのか？ 運命の瞬間をぜひリアルタイムで見届けよう！

また、配信内では「プレゼント企画！決勝12組にきっと残ると思う推し芸人を教えて！」を開催予定！

6月16日(火)よる6時までに、Xで番組公式アカウント(@abcowaraigp)をフォローした上で「#ABCお笑いグランプリ」と「きっと残る芸人は…(出場者名)」を投稿した方の中から、抽選で5名様に松井ケムリサイン入りチェキをプレゼント。

次第に盛り上がりを見せている「第47回ABCお笑いグランプリ2026」。乞うご期待！

【配信情報】

配信タイトル：「ABCお笑いグランプリ2026 令和ロマン・松井ケムリの準決勝進出者発表」

日時：6月8日(月)よる7時00分ごろ～

生配信URL：https://www.youtube.com/live/sLyKLOtt1Mw?si=Q_BwCDeXELv_X4cx

ABCテレビ【公式】YouTubeチャンネル 内で生配信！

【番組情報】

「第47回ABCお笑いグランプリ2026」

（ABCテレビにて生放送/ABEMAにてライブ配信）

※放送日時は後日発表



「ABCお笑いグランプリ」公式サイト https://www.asahi.co.jp/owarai/