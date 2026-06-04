モデルの三枝こころ（39）が4日、インスタグラムを更新。第2子となる次女を出産したことを報告した。

三枝は「6月2日、第二子となる3146g女の子を無事に出産しました」と報告し、生まれたばかりの愛娘を抱いた写真を公開。「自分の誕生日に計画無痛分娩で出産出来て、何だか不思議な気持ちといい思い出になりそうです。7年ぶりということもあり、出産についてはサッパリ覚えていなくて…助産師さんに『えっこんな感じ？全く覚えてないもんですねー』なんて言いながら 経産婦であっという間の出産でした。夕方出産予定が、イキナリ進んで4時間で出産となりました。後でよく考えたら早過ぎてビックリ！！」と出産を振り返った。

「長女の赤ちゃん愛が溢れまくりで小さなお母さんしてくれています。毎日会いに来て、ずっと抱っこしてるwww私の妹だからって やる気満々なんでしっかり頼っていきたいと思います」と6歳の長女が妹を抱いた写真もアップ。「またカラダが落ち着いたら、ゆっくり？仕事復帰していきますので宜しくお願いします」と呼びかけた。

三枝は19年3月のブログで「昨年、一般男性と結婚しました」と報告。同9月に第1子女児出産を報告していた。