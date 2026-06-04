イーソル<4420.T>が上値追い継続、急勾配の５日移動平均線に接触することなく異色の上昇波動を形成している。特定用途向け組み込み機器に特化したオペレーティングシステム（ＯＳ）の開発・販売を主力とするが、自動車向けを主力に多岐にわたる分野で需要を獲得しており、２６年１２月期はＭ＆Ａ子会社の貢献もあって売上高が過去最高を見込み、営業利益もＶ字回復で１０億円台に乗せる見通しだ。



同社がここ株価水準を切り上げている背景として、市場では「自動運転分野とロボティクス分野という２つの次世代成長市場でリアルタイムＯＳベンダーとしての存在感が認知され始めた可能性がある」（中堅証券ストラテジスト）という声が聞かれる。この２つのカテゴリーはフィジカルＡＩ領域の象徴でもあり、同社の将来的な成長キャパシティーに光が当たっている。株式需給面では信用買い残が積み上がっていない点で上値の軽さが意識され、中長期波動でみて９００円台から上の水準は累積売買代金が希薄であることから、展開次第では４ケタ台での活躍を視野に捉える可能性もある。



出所：MINKABU PRESS