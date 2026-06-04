開催：2026.6.4

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 8 - 1 [オリオールズ]

MLBの試合が4日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとオリオールズが対戦した。

Rソックスの先発投手はペイトン・トーリ、対するオリオールズの先発投手はクリス・バジットで試合は開始した。

1回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 1-0 BAL

3回裏、3番 ウィルヤー・アブレイユ 8球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでRソックス得点 BOS 3-0 BAL

5回裏、6番 ミッキー・ギャスパー 2球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでRソックス得点 BOS 5-0 BAL、7番 アイザイア・カイナーファレファ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 6-0 BAL、9番 ケーレブ・ダービン 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 7-0 BAL、2番 セダン・ラファエラ 5球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでRソックス得点 BOS 8-0 BAL

7回表、3番 アドリー・ラッチマン 7球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 BOS 8-1 BAL

試合は8対1でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのペイトン・トーリで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はオリオールズのクリス・バジットで、ここまで4勝4敗0S。Rソックスのワトソンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.252となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 10:40:32 更新