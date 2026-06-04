開催：2026.6.4

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 7 - 3 [ブルージェイズ]

MLBの試合が4日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとブルージェイズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するブルージェイズの先発投手はパトリック・コービンで試合は開始した。

1回表、4番 ヘスス・サンチェス 3球目を打ってセカンドゴロ 4-6-3のダブルプレイでブルージェイズ得点 ATL 0-1 TOR

2回裏、8番 金河成 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-1 TOR

3回表、1番 ネーサン・ルークス 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 ATL 1-2 TOR

3回裏、5番 マウリシオ・デュボン 3球目を打ってセンターへのスリーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-2 TOR

7回裏、4番 オジー・アルビーズ 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでブレーブス得点 ATL 7-2 TOR

9回表、9番 ブランドン・バレンズエラ 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでブルージェイズ得点 ATL 7-3 TOR

試合は7対3でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのグラント・ホームズで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はブルージェイズのパトリック・コービンで、ここまで2勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.221となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 10:44:12 更新