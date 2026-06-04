開催：2026.6.4

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 4 - 5 [ガーディアンズ]

MLBの試合が4日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとガーディアンズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はゲリット・コール、対するガーディアンズの先発投手はギャビン・ウィリアムズで試合は開始した。

2回表、4番 カイル・マンザード 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 NYY 0-1 CLE

2回裏、5番 ジャズ・チザム 6球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-1 CLE

4回表、5番 リース・ホスキンス 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでガーディアンズ得点 NYY 1-3 CLE

4回裏、6番 ホセ・カバジェロ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 2-3 CLE

6回表、2番 ホセ・ラミレス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 NYY 2-4 CLE

6回裏、4番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 3-4 CLE

8回表、5番 リース・ホスキンス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 NYY 3-5 CLE

9回裏、4番 コディ・ベリンジャー 4球目を打ってセンターへの犠牲フライでヤンキース得点 NYY 4-5 CLE

試合は4対5でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのギャビン・ウィリアムズで、ここまで9勝3敗0S。負け投手はヤンキースのゲリット・コールで、ここまで1勝1敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗21Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 10:50:28 更新