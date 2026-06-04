開催：2026.6.4

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 2 - 5 [ロイヤルズ]

MLBの試合が4日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロイヤルズが対戦した。

レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレックで試合は開始した。

1回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 CIN 0-2 KC

5回裏、1番 ブレーク・ダン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 2-2 KC

9回表、7番 マイケル・マッシー 10球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CIN 2-3 KC、8番 ニック・ロフティン 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 CIN 2-5 KC

試合は2対5でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのダニエル・リンチで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はレッズのトニー・サンティランで、ここまで1勝3敗2S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝2敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-04 11:04:14 更新