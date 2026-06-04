2026年6月4日（木） MLB レッズ vs ロイヤルズ 試合結果
開催：2026.6.4
会場：グレートアメリカン・ボールパーク
結果：[レッズ] 2 - 5 [ロイヤルズ]
MLBの試合が4日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロイヤルズが対戦した。
レッズの先発投手はチェース・バーンズ、対するロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレックで試合は開始した。
1回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 5球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 CIN 0-2 KC
5回裏、1番 ブレーク・ダン 3球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 2-2 KC
9回表、7番 マイケル・マッシー 10球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 CIN 2-3 KC、8番 ニック・ロフティン 3球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでロイヤルズ得点 CIN 2-5 KC
試合は2対5でロイヤルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロイヤルズのダニエル・リンチで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はレッズのトニー・サンティランで、ここまで1勝3敗2S。ロイヤルズのラングにセーブがつき、0勝2敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-04 11:04:14 更新