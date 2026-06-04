SnowMan岩本照主演ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』詳細決定！スポット＆インタビュー映像公開

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岩本 照が主演するミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』の詳細が公開。スポット映像、インタビュー映像も公開された。

■ふたりは、“時間”に試される。時を超えた幻想的な物語

2023年にウエストエンドで初演され話題を呼んだミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』。EXシアター有明のオープニングラインナップとして2026年9月に上演される日本版の全キャストと公演の詳細日程が決定。

原作は、2003年にアメリカで出版されたオードリー・ニッフェネガーの同名小説。『ニューヨーク・タイムズ』のベストセラーリストに28週連続トップ10入りを果たし、250万部以上の売上を記録するなど多くの読者から支持を集めた作品だ。

2009年にはブラッド・ピットらが製作総指揮を務め、レイチェル・マクアダムス、エリック・バナらが出演し映画化。日本でも「きみがぼくを見つけた日」（邦題）として公開され、話題を集めた。2022年にはアメリカでテレビドラマ化。2023年には、グラミー賞受賞アーティストのジョス・ストーンと、世界的バンド「Eurythmics」のデイヴ・スチュワートによる音楽、人気劇作家ローレン・グンダーソンによる脚色でミュージカル化され、ロンドン・ウエストエンドにて上演。「時を超えてめぐる究極の愛」に連日スタンディングオベーションが続いた。

主演の時空を旅する男ヘンリー役は、岩本 照、ヒロインであるヘンリーの妻クレア役は、和希そらが務める。

そしてゴメス役に、確かな演技力で舞台・映像問わず活躍する尾上寛之、チャリス役には、圧倒的な歌唱力を誇る青野紗穂、ヘンリーの母アリアナ役に、元宝塚歌劇団雪組トップスターの壮一帆、ヘンリーの父リチャード役には、ベテラン俳優の鶴見辰吾が名を連ねた。 さらに、クレアの父フィリップ役に宮原浩暢、クレアの母ルシール役に佐藤真弓、物語の鍵を握る娘・アルバ役を木村美桜と坂本愛来がWキャストで務める。

日本版上演台本・演出は、ジャンルを横断したダイナミックな舞台演出を手掛けるウォーリー木下が担当。訳詞は数々のヒット曲を手掛けてきた及川眠子が務める。

最新鋭の設備を備えた劇場空間で、時間が交錯する幻想的な世界観を最新の舞台表現とともに描き出す本作。実力派キャストと多彩なクリエイター陣が集結し、日本版としてあらたに立ち上がるミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』に注目だ。

さらに、ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』の世界観を感じられるスポット映像、岩本照と和希そらのインタビュー映像も公開された。

■作品情報

EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP ミュージカル『タイムトラベラーズ・ワイフ』

09/05（土）～09/24日（木） 東京・EXシアター有明

10/02（金）～10/08（木） 大阪・オリックス劇場 ※Wキャストの出演スケジュールは後日発表

脚色：ローレン・グンダーソン

音楽：ジョス・ストーン、デイブ・スチュアート

訳詞：及川眠子

音楽監督：落合崇史

日本版上演台本・演出：ウォーリー木下

主催：テレビ朝日／STARTO ENTERTAINMENT

出演：岩本照／和希そら

尾上寛之／青野紗穂／宮原浩暢／佐藤真弓／木村美桜・坂本愛来（Wキャスト）／壮一帆／鶴見辰吾

アンサンブル：

岡本拓也／政田洋平／森内翔大／渡部又吁

熊澤沙穂／コイタ奈央美／鈴木里菜／南条采良

スイング：

馬場礼可／東出宜子／藤井咲

■ストーリー

ふたりは、“時間”に試される。

自らの意思とは関係なく時空を旅してしまうヘンリーは、ある日クレアという女性と出会い、彼女の過去へ何度も旅するうちに、ふたりの運命は深く結びついていく。しかし予測不能な時間の移動には次第に不穏な影が差し、夫婦となったふたりの現在をも揺るがしていく。時間に翻弄されながらも互いを選び続けようとする、時空を超えたふたりの物語。

■関連リンク

公式サイト

https://tdp.tv-asahi.co.jp/timetravellerswife/