4日11時現在の日経平均株価は前日比1233.86円（-1.80％）安の6万7168.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は432、値下がりは1076、変わらずは50と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は694.31円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、イビデン <4062>が112.97円、フジクラ <5803>が53.9円、ファナック <6954>が51.12円、信越化 <4063>が48.94円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を78.44円押し上げている。次いで東エレク <8035>が60.34円、ファストリ <9983>が21.72円、ディスコ <6146>が18.71円、レーザーテク <6920>が14.88円と続く。



業種別では33業種中4業種が値上がり。1位は海運で、以下、空運、倉庫・運輸、機械と続く。値下がり上位には情報・通信、非鉄金属、鉱業が並んでいる。



※11時0分6秒時点



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