俳優の今田美桜さんのスタッフが5月27日、公式X（旧Twitter）を更新。「今田美桜スペシャルイベント2026」のグッズ撮影オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 今田美桜 】 スタッフ公開の “激レアオフショット” にファン大興奮「めっちゃかわいい」「オフショット可愛すぎるよ」など反響続々





公開された写真には、白いスタジオを背景に撮影された今田さんの姿が収められています。1枚目では、黄色を中心にピンクと緑の花を組み合わせた大きな髪飾りをつけた今田さんが、両手を軽く掲げるようなポーズで穏やかな微笑みを見せています。

2枚目では、緑のトップスと青いワンピース、虹色のストライプのマフラーという鮮やかなコーディネートで、ピースサインを作りながら片足を後ろに上げたポーズを披露しています。







この投稿に、「オフショット可愛すぎるよ」「めっちゃかわいい」「えーー！可愛すぎる オフショありがとうございます」「美桜ちゃんの笑顔は癒しで優勝です」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】