ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が、4日までにYouTubeチャンネル「REAL VALUE」に出演。料理研究家でユーチューバーとしてもレシピを公開するリュウジとの対戦を熱望した。

「REAL VALUE」内で14日開催の1分間最強決定を決める格闘イベント「ブレイキングダウン」を告知。その流れで参戦オファーを受けた堀江氏は前段で「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）との対戦を熱望。そして「リュウジとか。弱そうじゃん。あいつのせいで大変だったんだから。保健所は来るわ、警察は来るわ、消防は来るわ。全部大変なんだからさ。面倒くせえんだよ、マジで」と声を大にした。

収録スタジオから対戦相手として楽天三木谷浩史会長の名が出ると、堀江氏は「三木谷さんは昨日ね、ゴルフ場で会って。同じゴルフクラブだったんですよ。三木谷さん、大人だからいいんだけど、調子乗ってる一般人のインフルエンサーがマジうざい」とコメント。「やっちゃいけないことと、やっていいことが分かってない、リュウジとか」など語った。そしてリュウジについては「1分2ラウンドで。ただ減量しないよ」と挑発した。

リュウジ氏は自身のXで堀江氏が経営する「WAGYUMAFIA」を痛烈批判。「ここ堀江さんにも直接言ってブチギレられたけど普通に旨くないです パフォーマンスだけで中身がなく料理のクオリティが低い上に値段が高い 最近は食べられる食用菊をばらまいてるんですね、あれおひたしにすると旨いんですが落ちたやつまさか捨ててないすよね。味はまだしも、品性まで失った」とポスト。以後、2人の間で“戦闘状態”になっている。